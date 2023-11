Cia Ballet de Cegos é destaque da Virada Inclusiva de Diadema

Amanhã, dia 1º de dezembro, às 14h00, a Cia Ballet de Cegos marca presença nas 12ª edição da Virada Cultural de Diadema com a apresentação “Ballet, Outros Olhares”, no Centro Cultural e Biblioteca Serraria.

Na ocasião, o público poderá conferir a performance da Cia Ballet de Cegos, grupo profissional de dança formado por deficientes visuais pioneiro em todo o mundo. Criada a partir do envolvimento da fisioterapeuta Fernanda Bianchini com o universo dos deficientes visuais, fato que a levou a desenvolver o primeiro método de ensino de ballet para cegos, a Cia. de Ballet de Cegos já se apresentou em vários países, como Argentina, Inglaterra, Alemanha, Polônia, EUA, México e Chile, e em diversos estados brasileiros, com destaque para a participação na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012.

Em 2015, o trabalho desenvolvido pela Cia. foi tema do documentário “Olhando para as Estrelas”, do cineasta Alexandre Peralta, produção que recebeu diversos elogios da crítica especializada pela abordagem sincera, delicada e inclusiva sobre o cotidiano dos dançarinos cegos.

Reforçando seu profissionalismo e minimizando o estigma de que um ballet de cegos seja amador, a Cia. reflete a disciplina e dedicação por parte dos bailarinos ao incluir em seu repertório clássicos como Coppélia, Quebra-Nozes e Dom Quixote, coreografias que demandam exaustivos ensaios e técnicas apuradas.

Serviço:

Virada Inclusiva de Diadema – Cia Ballet de Cegos

01 de dezembro – 14h00

Centro Cultural e Biblioteca Serraria

Rua Guarani, 790, Serraria – Diadema – SP