Cia Asfalto de Poesia faz apresentação gratuita de “O Pequeno Circo das Atrapalhadas” em Itapevi

No dia 12 de julho de 2024 (sexta-feira), às 20h, com entrada gratuita, a Cia Asfalto de Poesia ( @ciaasfaltodepoesia ) apresenta o espetáculo de teatro adulto “O Pequeno Circo das Atrapalhadas” no Teatro Municipal de Itapevi, que fica na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65, em Itapevi (SP). Após a apresentação, haverá bate-papo com o público sobre os temas abordados no espetáculo.

Em “O Pequeno Circo das Atrapalhadas”, as palhaças Celinha, Clowndette e Mussarela ficam presas em um circo fantasma e acabam relembrando a relação trágica que tiveram com o tirano Patrão. E é nessa inusitada situação que elas vão ressignificar tais memórias para criar um espetáculo de circo com números apoteóticos.

O espetáculo tem inspiração na peça “Senhor Puntilla e seu criado Matti”, de Bertolt Brecht, e em “As Criadas”, de Jean Genet, para falar sobre opressões cotidianas inquietantes, como o abuso de poder e o machismo em relações de trabalho.

“Foi quando eu olhei o espelho / E escolhi me amar / Tudo tudo eu abandonei / E finalmente eu pude dançar” é um trecho da música original do espetáculo. Entre risos e lágrimas, defendemos a arte como uma ferramenta de exaltação das tragicomédias da vida”, explicam as artistas.

Outra inspiração vem de personalidades fundantes da comicidade brasileira, que extrapolam barreiras de linguagem, passando pelo circo de variedades, circo-teatro, televisão. O espetáculo é uma reverência a artistas que vieram antes e é uma irreverência ao poder dominante que perpetua inúmeras violências.

Essas mestras e mestres que marcaram a comicidade no Brasil, se relacionam de forma contundente com o público e possuem um repertório que frutifica até os dias atuais, com potencial para abordar diversos temas, incluindo temas sérios como o autoritarismo, o machismo e a potência da luta das mulheres.

“Nós crescemos sob a influência de programas de humor como Viva o Gordo, Chico Anysio Show, Os Trapalhões, A Praça é Nossa e até os mais recentes como Zorra Total e Tá no Ar. Nesse processo, também buscamos retomar lembranças e referências da televisão brasileira”, comenta a Cia. Asfalto de Poesia.

O espetáculo tem direção de Fernando Neves, que é filho de família circense, ator, diretor teatral, professor e coreógrafo, com passagens pelo cinema, rádio e televisão, nas novelas As Pupilas do Senhor Reitor (SBT, 1994/95), Chiquititas (SBT, 1999), Os Ricos Também Choram (SBT, 2005), Cidadão Brasileiro (Record, 2005), Maria Esperança (SBT, 2007), Água na Boca (Band, 2008), Dona Anja (SBT), Carandiru, O Rei do Gado e Boca do Lixo (TV Globo). É diretor e fundador da Cia. Os Fofos Encenam.

As ações fazem parte da temporada de circulação do grupo com o projeto “O pequeno circo das atrapalhadas” contemplado no edital Edital ProAC nº 11/2023 – Circo – Circulação de Espetáculo.

Ficha Técnica – Elenco: Amanda Massaro, Marcela Sampaio e Maria Silvia do Nascimento. Direção: Fernando Neves. Dramaturgia e letras de música: Amanda Massaro, Marcela Sampaio, Maria Silvia do Nascimento. Composição, arranjos e execução de música original: Camila Borges e Monique Salustiano. Cenografia: Zé Valdir Albuquerque. Adereço (elefanta): Mauro Martorelli. Figurino: Karine Lopes. Costura (Figurino Patrão): Maria José Gomes Moreira. Equipe técnica: Felipe Scalzaretto e Rebeka Teixeira. Fotos: Nirely Araújo. Arte gráfica: Rafael Victor. Produção local: Marina Rodrigues. Produção geral: Amanda Massaro e Maria Silvia do Nascimento. Realização: Cia Asfalto de Poesia. Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini. Desenho de luz: Felipe Scalzaretto. Agenciamento e Produção Executiva: Paula Simões – Sem Paredes Cultural

Informações: www.ciaasfaltodepoesia.com / www.facebook.com/asfaltodepoesia e www.instagram.com/ciaasfaltodepoesia / Teaser: www.youtube.com/watch?v=9GTZJPJSQ38

SERVIÇO: Espetáculo “Pequeno Circo das Atrapalhadas”

Com Cia Asfalto de Poesia

Sinopse: Trancadas em um circo fantasma, as palhaças Celinha, Clowndette e Mussarela relembram a relação trágica com o Patrão, um tirano que sempre muda de humor nos bastidores. Com músicas originais e dramaturgia própria inspirada nos quiprocós do circo-teatro, elas reinventam a realidade e criam um espetáculo de variedades com números circenses apoteóticos. Duração: 70 minutos.

Grátis

Teatro Adulto – Classificação: 12 anos

Quando: 30 de junho de 2024 (domingo) – Horário: 17h

Onde: Teatro Clara Nunes (Centro Cultural Diadema) – Endereço: Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Jardim Itapevi, Itapevi – SP, 06653-180