Cia. Artesãos do Corpo estreia Antes do Presente no Sesc Santo Amaro

A Cia. Artesãos do Corpo se prepara para comemorar seus 25 anos de trajetória artística com a estreia do espetáculo ANTES DO PRESENTE, que acontece em duas apresentações – dias 8 e 15 de março, sextas-feiras –, às 21h, no Teatro do Sesc Santo Amaro. A produção, dirigida por Mirtes Calheiros, promete uma imersão única no universo da arqueologia, trazendo à tona uma jornada pelo despertar do corpo, espírito e curiosidade.

Em cena, seis intérpretes, de diferentes idades – Dawn Fleming, Ederson Lopes, Fany Froberville, Hiro Okita, Leandro Antonio e a própria Mirtes Calheiros – deixam vestígios no palco, utilizando terra, areia e objetos, criando uma atmosfera misteriosa e poética. Lacunas, vestígios e vazios, buscam traduzir no corpo uma ideia de temporalidade fluida onde os tempos são borrados e as fronteiras e territórios revelem delimitações flexíveis.

Contemplado com o ProAC Editais – Produção Inédita em Dança (03/2023), ANTES DO PRESENTE busca ir além da espetacularização, estereótipos e interesses políticos, mergulhando nos diversos aspectos da arqueologia. Desde as Terras Pretas da Amazônia até a trajetória da própria Cia. Artesãos do Corpo, a produção explora artefatos poéticos e cênicos atualizados e revisitados. Não por acaso, o grupo vai trazer de volta à cena, até o final do ano, o espetáculo Espasmos Urbanos, primeira peça da Companhia que estreou em 1999.

Os bailarinos, ora sozinhos, ora em duplas, ou todos em cena, buscam por meio de seus gestos, danças e deslocamentos reconstruir no corpo algo que foi quebrado, perdido, enterrado ou escondido. A proposta é dançar a partir dos ossos, memórias e apagamentos, explorando o que está enterrado, à espera de ser descoberto e manifestado no presente. Projeções de imagens habitam o espaço cênico, ampliando as leituras simbólicas e dando novos significados aos movimentos dos seis intérpretes.

Passado, presente e futuro

Mirtes Calheiros destaca a importância de comemorar no palco 25 anos de dança coletiva. “A estreia de ANTES DO PRESENTE é mais do que um espetáculo; é um sobrevoo pelas cenas e momentos que moldaram a Cia. Artesãos do Corpo ao longo de sua notável trajetória. Uma experiência que promete encantar, intrigar e provocar reflexões sobre o passado, o presente e o futuro”, adianta a diretora.

Para Mirtes, a temática arqueológica é uma consequência natural para a companhia, que realizou mais de 30 criações, através de ensaios continuados, com ou sem apoio, enfrentando desafios como os anos terríveis de 2016 a 2022 e a pandemia, mas mantendo-se firme em sua arte.

“A arqueologia traz tempos longos, silêncios, mistérios e descobertas e assim, por 25 anos, tem sido nosso cotidiano de achar todos os dias que algo maravilhoso vai acontecer”, pontua Mirtes.

Serviço:

ANTES DO PRESENTE

Cia. Artesãos do Corpo

8 e 15 de março, sextas-feiras, às 21h.

Sesc Santo Amaro [Teatro] – Rua Amador Bueno, 505 – Santo Amaro (próximo à estação Largo Treze do metrô). Telefone – (11) 5541-4000.

60 minutos | 12 anos | De R$ 12,50 a R$ 50,00 (ingressos à venda pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou nas bilheterias do Sesc, a partir do dia 27 de fevereiro).

Ficha técnica:

Direção – Mirtes Calheiros. Elenco – Dawn Fleming, Ederson Lopes, Fany Froberville, Hiro Okita, Leandro Antonio e Mirtes Calheiros. Pesquisa Musical e Sonoplastia – Marcelo Catelan. Iluminação – Carlos Gaucho. Figurino – Miko Hashimoto e acervo Cia. Artesãos do Corpo. Residência “Arqueologia do Sensível” – Toshi Tanaka. Cerâmica – Beth Lima. Cenografia e Objetos – Núcleo Artístico Artesãos do Corpo. Arte Gráfica – Bruno Pucci. Fotos – Fabio Pazzini. Registro em Vídeo – André Cruz [Captura Filmes]. Audiodescrição – Ver com Palavras. Assessoria de Imprensa – Nossa Senhora da Pauta. Produção e Administração – Ederson Lopes.