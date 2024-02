CI Inovador abre inscrições para 250 vagas de residência em semicondutores e microeletrônica

O Programa CI Inovador, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), abriu inscrições para os interessados em participar de sua residência em microeletrônica. Elas prosseguirão até o dia 15 de abril e a prova de seleção por aptidão será ministrada no dia 24 de abril.

Coordenado pela Softex no âmbito do Programa Prioritário PNM Design Microeletrônica, o CI Inovador oferece 250 vagas na primeira fase – 30% delas reservadas para mulheres. Presencial em tempo integral, a fase de capacitação tem duração de seis meses (720 horas) e contempla três opções de trilhas: Sistemas Digitais, Sistemas Mixed-Signals (AMS) e Sistemas de Radiofrequência (RF). Todas incluem temas de gestão e empreendedorismo, proporcionando uma imersão completa para formar profissionais altamente qualificados e fortalecer o ecossistema nacional do setor.

Os estudantes terão aulas teóricas e práticas desde a introdução à microeletrônica até os conteúdos específicos de cada trilha, além de participarem de feira com empresas do setor. Ao final, os alunos aprovados receberão certificado de conclusão pela universidade participante. Durante a residência será oferecida uma bolsa de estudos no valor de R$ 5.000,00 mensais.

“A parceria do MCTI com a Softex na execução do Programa CI Inovador possibilitará o desenvolvimento de talentos para o estratégico setor de microeletrônica. O Programa CI Inovador é parte de um conjunto de ações na área de semicondutores, visando impulsionar a competitividade, estimular o empreendedorismo e a inovação no País e acelerar a inserção do Brasil na revolução tecnológica proporcionada pela transformação digital”, destaca Henrique de Oliveira Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital (Setad) do MCTI.

Podem se inscrever na residência profissionais com experiência e/ou formação na área de microeletrônica ou em áreas afins, como acadêmicos (pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação), empreendedores, profissionais de design house, entre outros.

Mulheres

“Estimular a entrada de mulheres no mercado de tecnologia e microeletrônica no Brasil é uma questão crucial e estratégica, pois isso não apenas promove a igualdade de gênero, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento econômico, inovação e progresso social”, ressalta Diônes Lima, vice-presidente executivo da Softex.

Os cursos serão ministrados em 8 instituições parceiras: Universidade Federal de Brasília (UnB); Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Universidade de São Paulo (USP); Universidade Federal do Paraná (UFPR); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O Programa CI Inovador engloba três fases de formação: capacitação teórico-prática no Brasil, experiência internacional e desenvolvimento de um projeto in company e conta com o apoio da SBMicro, da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Para todos os detalhes sobre o programa e processo de inscrição para a residência, visite Link.