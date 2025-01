Chuvas intensas vão atingir várias regiões do Brasil nos próximos dias

Nos próximos dias, diversas regiões do Brasil, incluindo Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Amazonas, enfrentarão um aumento significativo nas chuvas, o que eleva o potencial de transtornos. A intensificação das chuvas se deve à atuação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que já se faz presente desde este domingo e deverá impactar essas áreas até pelo menos quinta-feira, 9 de janeiro.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) também desempenhará um papel crucial, especialmente ao propagar chuvas na costa norte do Nordeste. Os estados do Maranhão e Piauí estão entre os que devem receber precipitações mais intensas nos próximos dias.

Para a segunda-feira, 6 de janeiro, as previsões climáticas indicam:

Região Sul

A semana inicia com temperaturas elevadas e pouca chuva no Sul do Brasil, especialmente nas áreas internas do Paraná e nas regiões oeste e interior do Rio Grande do Sul. Embora a infiltração marítima possa trazer umidade para o leste de Santa Catarina e Paraná, as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente à tarde. O tempo permanece firme na maior parte das demais áreas do Sul, com chuvas localizadas no extremo sul e na serra gaúcha. Contudo, a região metropolitana de Porto Alegre e seu interior continuarão com clima seco e quente.

Região Sudeste

No Sudeste, o dia começa ensolarado em grande parte da região, abrangendo áreas centrais e sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e São Paulo. Contudo, as chuvas devem se intensificar à tarde e à noite devido à combinação de calor e umidade. As condições climáticas tendem a ser mais instáveis no norte do Espírito Santo e em Minas Gerais, onde há alerta para temporais devido à presença de uma frente fria estacionária que está criando um corredor de umidade. A saturação do solo após os recentes temporais aumenta o risco de deslizamentos em cidades do norte de Minas Gerais e no litoral capixaba.

No Distrito Federal, também há alertas para possíveis chuvas isoladas no norte de Mato Grosso do Sul. A nova ZCAS reforça a expectativa de chuvas volumosas em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

Região Nordeste

A presença de uma frente fria estacionária ao longo da costa sul da Bahia está organizando uma nova ZCAS na região central do Brasil. Isso resulta em um aumento significativo das chuvas nos estados do Maranhão, Piauí e na porção oeste da Bahia. Os alertas para temporais são comuns durante o dia todo. Além disso, a atuação da ZCIT sobre o mar na costa norte brasileira poderá trazer chuvas fortes para os litorais do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Enquanto isso, algumas áreas do sertão nordestino continuarão com clima firme, destacando-se a baixa umidade no oeste de Pernambuco e no nordeste da Bahia.

Região Norte

A semana começa sob alerta para o leste do Amapá devido à influência da ZCIT. Espera-se chuva frequente nessa região na segunda-feira. Também há previsões de temporais para o interior do Amazonas, Acre e entre Pará e Tocantins. Chuvas em forma de pancadas continuarão a ocorrer em toda a Região Norte, com atenção especial voltada para as cidades de Manaus e Porto Velho neste início de semana.