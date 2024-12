Chuvas fortes inundam ruas do Brás em SP

Recentes registros revelam a força das chuvas que inundaram as ruas do Brás, na região central de São Paulo, levando ao congestionamento do trânsito. Durante o temporal, um motociclista se viu em apuros, tentando proteger sua moto das águas turbulentas que tomavam conta da avenida. Infelizmente, a força da correnteza arrastou o veículo, que acabou preso em uma esquina próxima.

A situação alarmante foi reportada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Ontem (25), desde às 16h56, todas as áreas da capital e as marginais Pinheiros e Tietê estão sob estado de atenção devido à possibilidade de alagamentos.

Em resposta aos impactos causados pelas chuvas intensas, o CGE disponibilizou orientações para minimizar os efeitos dos alagamentos na cidade. A população é incentivada a se manter informada e preparada para eventuais emergências.

Para solicitar auxílio, os cidadãos podem contatar os seguintes números disponíveis 24 horas: 199 (Defesa Civil), 192 (SAMU) e 156 (Reclamações e informações sobre assuntos relacionados à cidade de São Paulo).