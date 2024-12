Chuvas em SP causam mortes e deslocamentos em massa em dezembro

Desde o início de dezembro, o estado de São Paulo tem enfrentado severas consequências devido às chuvas intensas, resultando na morte de ao menos 14 pessoas até esta segunda-feira (30). Os dados são parte do balanço elaborado pela Defesa Civil do Estado, que também registrou que duas das fatalidades ocorreram na capital paulista.

Durante a Operação Verão 2023-2024, que se estende até março, o número de óbitos relacionados às chuvas chegou a 98, conforme relatórios do órgão estadual. Um caso trágico registrado neste mês envolveu uma mãe e suas duas filhas, que perderam a vida em um deslizamento de terra em Várzea Paulista, município situado na região metropolitana de Jundiaí, aproximadamente 60 km da capital.

Conforme o boletim de ocorrência, Renata Leite de Oliveira, de 31 anos, e suas filhas Ana Vitória, de 8 anos, e Ana Gabrielly, de apenas 3 anos, estavam em casa quando foram surpreendidas por um deslizamento na Rua Ilha Bela, no bairro Vila Real. A tragédia ocorreu na noite do dia 21, pouco antes do aniversário de Renata.

O relatório da Defesa Civil indicou que quase mil pessoas foram forçadas a deixar suas residências devido aos efeitos das chuvas. Dentre essas, 426 se tornaram desabrigadas e buscaram abrigo nas estruturas disponibilizadas pelas prefeituras locais, enquanto 539 foram desalojadas e encontraram refúgio com parentes ou amigos.

Um total de 76 municípios relataram incidentes relacionados às chuvas. Em Capivari, localizado na região metropolitana de Campinas, cerca de 150 pessoas estavam abrigadas em dois centros oferecidos pela prefeitura nesta segunda-feira. Isso ocorreu após o rio Capivari transbordar no fim de semana, atingindo uma altura máxima de 5,17 metros e causando alagamentos tanto no município quanto em Monte Mor. O nível do rio foi registrado a 3,63 metros às 12h do mesmo dia.

O tenente Maxwel Souza, da Defesa Civil local, afirmou que aproximadamente 300 pessoas estão sendo assistidas na região afetada. “Estamos recebendo ajuda do Fundo Social do estado e da Defesa Civil”, declarou ele. Além disso, um dos acessos a Monte Mor ainda se encontrava completamente alagado no início da tarde desta segunda-feira. Contudo, ele observou que as chuvas haviam diminuído significativamente nos últimos dias.

A Defesa Civil anunciou a distribuição de quase 1.400 itens de assistência humanitária nos últimos dias para sete municípios paulistas afetados (Caieiras, Cajamar, Flora Rica, Mauá, Santa Isabel, Suzano e Várzea Paulista).

ALERTA PARA O LITORAL

Nesta segunda-feira pela manhã, a Defesa Civil emitiu alertas sobre potenciais inundações para os municípios costeiros de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Em São José dos Campos, localizada no Vale do Paraíba paulista, um episódio de granizo foi registrado no domingo passado, provocando deslizamentos na zona norte da cidade. A forte chuva causou infiltrações em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Alto da Ponte e gerou interrupções no fornecimento elétrico em diversas áreas.

Em Campos do Jordão, dois deslizamentos ocorreram sem vítimas registradas; um deles expôs parte da estrutura de uma casa. A Defesa Civil não divulgou números oficiais sobre os danos causados pelas chuvas nas cidades vizinhas.

Na cidade de Jundiaí, a queda de um muro provocou a infiltração de lama em uma residência localizada na rua José Garcia Céspede. Três membros da família foram realojados em um hotel custeado pela prefeitura local. Quatro casas foram interditadas por razões estruturais nos bairros Jardim Carlos Gomes, Jardim Tamoio e Bonfliglioli.

A Grande São Paulo também sofreu os impactos das chuvas; Cajamar registrou granizo que causou danos em vários bairros sem relatos de feridos. Ventos fortes e a queda de granizo resultaram em avarias em veículos e destelhamentos em casas. Pelo menos 80 residências sofreram danos significativos.

No Anhanguera Parque Shopping, cinco veículos apresentavam vidros quebrados e vários outros estavam com amassados nas latarias devido às intempéries.