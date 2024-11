Chuvas em São Paulo causam alagamentos e deixam mais de 118 mil sem luz

A cidade de São Paulo enfrentou um cenário desafiador devido à intensa chuva que atingiu a região na tarde desta quinta-feira (28), conforme relatado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Entre 16h20 e 18h, a cidade esteve em estado de atenção para alagamentos, com a chuva se deslocando da zona sul para outras áreas. A situação mais crítica foi observada no córrego Morro do S, na avenida Carlos Caldeira Filho, onde o CGE emitiu um alerta de iminência de transbordamento, retirado posteriormente às 17h40 com a diminuição da chuva.

Durante o pico das chuvas, dez pontos de alagamento foram registrados, sendo cinco intransitáveis concentrados na zona sul: nas ruas José Ramon Urtiza e Giovanni Gronchi, ambas em Campo Limpo; avenida Guarapiranga, na Capela do Socorro; avenida Vitor Manzini, em Santo Amaro; e rua Alba, no Jabaquara. A Enel relatou interrupções no fornecimento de energia elétrica para cerca de 118 mil clientes devido às tempestades e raios, especialmente nas regiões oeste e sul.

Além de São Paulo, São José dos Campos também enfrentou condições climáticas adversas, com rajadas de vento atingindo 92 km/h. A Defesa Civil estadual está ativamente monitorando as áreas de risco e auxiliando os residentes afetados.

Embora o sol tenha contribuído para uma rápida elevação das temperaturas durante o dia, resultando em uma tarde abafada com termômetros marcando até 34°C, as previsões indicam que as chuvas perderão força ao longo da noite. Com um olhar atento às mudanças climáticas repentinas, é essencial que os moradores permaneçam informados e preparados para enfrentar tais condições extremas no futuro.