Chuva volumosa é prevista em regiões castigadas pela seca nesta semana

As duas regiões estão sob a influência de vários sistemas meteorológicos. Isso irá contribuir para o aumento de chuvas nessas áreas. Os maiores volumes acumulados podem ultrapassar os 80 mm ao longo dos próximos dias nos Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. Muitas cidades desses estados chegaram a ficar mais de 100 dias sem uma gota de chuva.

O Rio Grande do Sul será atingido por frente fria. Os primeiros efeitos já poderão ser sentidos a partir desta terça-feira (15).

São Paulo não tem alerta meteorológico neste início de semana. Após forte temporal que atingiu o estado na última sexta-feira (11), provocando mortes e deixando milhares de pessoas sem luz, a semana começa com um pouco mais de nuvem no céu, mas sem chuva na Grande São Paulo. O interior fica mais ensolarado já nesta segunda-feira e com temperaturas em elevação.

Meteorologistas fazem alerta para próximo fim de semana. A frente fria que começa a atingir o Rio Grande do Sul nesta terça deve avançar e chegar a São Paulo já a partir de sexta. Isso deve ocasionar chuva mais frequente, generalizada e com alto potencial de temporais.

Essa chuva deve acontecer nestes pontos do estado de São Paulo:

Capital;

Centro-norte;

Nordeste;

Oeste.