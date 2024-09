Chuva volta a São Paulo nesta sexta-feira (27) e deixa o fim de semana mais fresco

Após três dias consecutivos de recorde de calor, a cidade de São Paulo volta a sentir os efeitos de uma frente fria na tarde desta sexta-feira (27), o que vai provocar chuva e baixar um pouco a temperatura no fim de semana.

A sensação de calor e abafamento ainda segue nesta sexta-feira, com os termômetros podendo chegar aos 30°C, mas a partir da tarde aumentará a nebulosidade devido à frente fria que vai passar pelo litoral, o que provocará rajadas de vento de até 60 km/h na Grande São Paulo.

Devido a essas condições, entre a tarde e a noite há potencial para chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas, acompanhadas por raios e com intensidade variando de fraca a moderada, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. As temperaturas entram em declínio no final do dia, com previsão de mínimas em torno dos 18°C para o decorrer da noite.

“O fortalecimento de uma massa de ar quente e seco sobre o estado de São Paulo nesses primeiros dias da primavera, favoreceu o predomínio de sol e a rápida elevação da temperatura. Essa condição sinótica está funcionando como um bloqueio atmosférico, desviando as frentes frias que chegam ao Rio Grande do Sul para o oceano”, explica o meteorologista do CGE da Prefeitura de São Paulo, Michael Pantera.

“É típico da primavera registrar ondas de calor até porque é nessa época do ano que há um aumento gradativo da insolação, o que, combinado com o ar seco, ausência de nuvens e falta de chuva, propiciam o registro de novos recordes de calor”, complementa.

Durante a noite de sexta e madrugada de sábado (28) existe a chance de novas pancadas de chuva isoladas, cenário que deve continuar na manhã de sábado, passando em seguida para chuviscos localizados.

A partir da tarde, porém, o Sol deve voltar, embora o céu continue com muitas nuvens. A temperatura máxima não deve superar os 22°C.

À noite, a nebulosidade voltará a aumentar, com chance de garoa até a manhã de domingo (29). Mas logo o tempo melhorará, elevando a temperatura para a casa dos 27°C, uma vez que a frente fria já terá ido para oceano Atlântico.

Além do refresco na sétima onda de calor do ano, essa mudança do tempo também provocará chuvas isoladas no interior de São Paulo, ajudando o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no combate aos focos de incêndio que continuam queimando as matas do estado.

Já no litoral paulista, devido à proximidade da frente fria, o céu ficará a maior parte do tempo nublado, com pancadas de chuva isoladas entre a tarde de sexta e a tarde de domingo. Os termômetros devem variar entre 15°C e 25°C nos três dias.

Outra boa notícia é que esse cenário atmosférico vai aumentar a umidade relativa do ar e ajudar na dispersão da poluição, melhorando a qualidade geral do ar em todo o estado.