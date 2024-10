Chuva será moderada em SP, com mais força em MG e RJ, diz novo alerta da Defesa Civil

Assim, São Paulo deve ter um cenário mais ameno do que o previsto nos últimos dias. A propagação de uma frente fria mantém as condições para chuvas, mas elas devem ter intensidade variando de fraca a moderada, principalmente no período da tarde.

Na tarde desta sexta (18), algumas regiões do estado enfrentaram precipitações com maior intensidade. Defesa Civil, governo e prefeituras acompanham a situação. Presidente Prudente, por exemplo, teve chuvas fortes com raios e vento.

“Os modelos meteorológicos estavam indicando risco para acumulados meteorológicos elevados, porém, o sistema ganhou força apenas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, criando um cenário bem mais ameno no estado de São Paulo. Felizmente os acumulados ficaram abaixo do esperado devido à esse cenário”, diz nota da Defesa Civil.

Ainda de acordo com a nova previsão, os municípios paulistas na divisa com Minas Gerais devem receber chuvas de intensidade moderada.

A manhã de sábado na capital paulista começou com tempo fechado e chuviscos isolados. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), há previsão de chuva fraca a moderada durante todo o dia, principalmente durante a tarde.

As temperaturas entram em declínio neste sábado, com máximas que não devem superar os 21°C e mínimas que podem chegar aos 16°C no período da noite.

Ainda de acordo com o CGE, a frente fria começa a se afastar do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda devem causar muita nebulosidade e chuvas fracas. No domingo (20), a cidade deve ter garoa e temperaturas que devem variar entre mínimas de 15°C e máximas que não devem superar os 22°C.

Na segunda-feira (21) o tempo melhora e o sol retorna entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas no decorrer do dia, sem previsão de chuva para a Grande São Paulo.