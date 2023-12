‘Chuva’ se torna um dos 10 vídeos mais assistidos de Chitãozinho & Xororó

O clipe da música “Chuva” tornou-se um dos 10 mais assistidos do canal de Chitãozinho & Xororó no YouTube. Pouco mais de três meses após o lançamento, o vídeo superou a marca de 5 milhões de visualizações. A canção é uma homenagem aos agricultores brasileiros feita pela dupla sertaneja em parceria com a ORÍGEO, joint-venture de Bunge e UPL que fornece soluções completas aos produtores rurais.

Roberto Marcon, CEO da ORÍGEO, comenta o sucesso da homenagem. “Lá atrás, quando idealizamos esse lançamento, tínhamos um objetivo: homenagear e valorizar nossos grandes parceiros, homens e mulheres que dedicam suas vidas ao campo. São esses heróis que, assim como a chuva, nos ajudam a alimentar a vida humana. Para o time ORÍGEO esse marco é um grande motivo de orgulho, porque significa que a mensagem de ‘Chuva’ está chegando aos lares brasileiros.”

A gravação do clipe contou com a participação de 42 importantes agricultores de Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia e Tocantins – estados onde atua a ORÍGEO. A empresa foi criada em 2022 a partir a combinação da experiência em financiamento, comércio e logística da Bunge com o portfólio abrangente de insumos, biossoluções e serviços agrícolas sustentáveis da UPL. Seu objetivo é simplificar o dia a dia do produtor.

“Esses empresários, alguns com mais de 50 anos no agro, pegaram a coisa muito simplória lá no passado, da mesma forma que nós pegamos a música sertaneja. O que eles fizeram pela terra nós fizemos pela música. É muito bom ter esse encontro com essas pessoas tão importantes que praticamente sustentam nosso Brasil e muitos países mundo afora”, comenta Chitãozinho.

A música foi composta por Xororó. “Eu comecei na janela do meu banheiro. A vista é linda, com o gado, os bezerros. Aí eu estava olhando para eles e a música nasceu. Olhando a chuva chegar, pensei: ‘caramba, eu nunca compus uma música inteira falando da natureza’. Fui ao meu closet, comecei aquele riff de viola, a letra começou a vir, comecei aquilo e não parei mais. E a música ficou pronta assim: sentindo realmente o cheiro da chuva”, conta o artista.