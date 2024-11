Chuva recorde provoca caos em Salvador

Na última quarta-feira (27), a Região Metropolitana de Salvador enfrentou intensas chuvas, resultando em enxurradas e deslizamentos que mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros. As buscas continuam nesta quinta-feira (28) para encontrar duas pessoas desaparecidas. Uma delas é uma menina de 12 anos que caiu em um bueiro em Dias D’Ávila. A operação, liderada pela major Renata Stanchi, envolve um helicóptero e 80 bombeiros militares. A mochila da garota foi localizada a dois quilômetros do ponto da queda.

O outro desaparecido é um adolescente de 18 anos, vítima de um deslizamento de terra no bairro de Saramandaia, em Salvador. Enquanto seus familiares foram resgatados com vida, o jovem ainda não foi encontrado. No total, cinco pessoas foram soterradas na área, resultando em uma morte confirmada: Gerson Alexandrino Santos Júnior, de 23 anos.

As chuvas registraram um volume de 322 milímetros entre os dias 25 e 27 de novembro, triplicando a média mensal prevista. Este é o maior volume de chuvas registrado em novembro desde 1963. Em alguns bairros, como Retiro e Marechal Rondon, o volume foi quatro vezes maior que o habitual. A Defesa Civil implementou um Plano Preventivo, enviando alertas por SMS e acionando sirenes em locais de risco.

Com 73 ocorrências registradas até as 11h desta quinta-feira, incluindo 33 deslizamentos de terra, as autoridades orientam a evacuação de áreas vulneráveis. A prioridade é garantir a segurança das famílias e minimizar riscos futuros.

Este cenário ressalta a importância de políticas públicas efetivas para enfrentar eventos climáticos extremos e proteger comunidades vulneráveis em Salvador e região.