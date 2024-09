Chuva rápida provoca ventania e 1.000 km de congestionamentos em SP nesta sexta (20)

A chuva rápida e inesperada que caiu na região metropolitana de São Paulo no fim da tarde e início da noite desta sexta-feira (20) provocou ventania, queda de árvores e congestionamento na volta para casa.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 19h a lentidão no trânsito chegou a 1.010 km na cidade de São Paulo.

A marca é a segunda maior para o mês, ficando atrás dos 1.054 km registrados às 18h30 do dia 6.

Por volta das 19h, os bombeiros disseram ter recebido 21 chamados para quedas de árvores na região metropolitana. Não houve nenhum chamado para enchente ou desabamento.

Em um dia de forte calor -o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou 33,4°C no meio da tarde na estação meteorológica do Mirante de Santana, zona norte paulistana-, o tempo fechou pouco depois.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a entrada de uma brisa marítima estimulou a formação de áreas de instabilidades que provocaram pancadas isoladas e de curta duração. “No decorrer da noite, é esperado novas áreas de chuva com até forte intensidade porém com curta duração”, diz o órgão.

O órgão municipal registrou rajadas de vento de 33,2 km/h no Butantã, na zona oeste, e de 27,1 km/h em Cidade Ademar, na zona sul.

Por causa do vento, dois voos que pousariam em Congonhas, na zona sul, foram desviados para outros aeroportos por decisão das companhias aéreas.

Uma das árvores caídas na cidade foi na área externa de Congonhas. Ninguém ficou ferido, mas a CET teve de intervir para dar fluxo ao trânsito.

Moradores do Sacomã, também na zona sul, e da Liberdade, no centro, relataram falta de energia no início da noite.

Questionada se o problema foi provocado pela chuva ou pela ventania, a concessionária Enel afirmou foi aos locais e que a energia no bairro do centro foi reestabelecida.

A empresa não disse quantos imóveis ficaram sem energia na Grande São Paulo.

O sábado (21), último dia do inverno, deve ser chuvoso. O CGE afirma que uma fraca frente fria no litoral paulista vai deixar o tempo instável. “A expectativa é de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e pancadas isoladas de chuva.”

“Não há expectativa de grandes volumes de chuva, porém as precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas e eventuais rajadas de vento. Os termômetros oscilam entre a mínima de 17°C e a máxima de 24°C”, acrescenta o CGE.