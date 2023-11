Chuva provoca transtornos em São Paulo

A chuva que começou no fim da tarde desta segunda-feira (27) provocou transtornos na cidade de São Paulo e em cidades vizinhas. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana, toda a capital paulista foi colocada sob estado de atenção para alagamentos a partir das 16h30.

Houve iminência de transbordamento no córrego do Lajeado, no Itaim Paulista, extremo leste do município.

A avenida 23 de Maio, que liga o centro à zona sul da cidade, ficou intransitável nos dois sentidos.

Também houve trechos alagados em Pirituba, na zona norte, e no Butantã e na Lapa, na zona oteste.

Segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), às 18h a circulação foi interrompida entre as estações Jardim Romano e Engenheiro Manoel Feio da linha 12-safira, por causa de pontos de alagamentos provocados pela chuva.

“A água escoou, mas o trecho segue interrompido devido à presença de pessoas na via”, afirmou a companhia de trens, por volta das 20h.

Por causa das interdições, a CPTM diz ter acionado ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

A linha 8-diamante, da ViaMobilidade, foi paralisada às 18h23 entre as estações Jardim Silveira e Sagrado Coração, por questões de segurança, segundo a concessionária, que afirma também ter acionado ônibus gratuitos do Paese.

A Defesa Civil emitiu alertas de chuvas para a região metropolitana de São Paulo, com possibilidade de raios. Alagamentos foram registrados em Guarulhos.

Em Caeiras, a rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves teve de ser interditada alagou no km 35, sentido São Paulo, também por causa de um alagamento. O trânsito foi desviado para a avenida Waldemar Gomes Marino. Equipes da Defesa Civil do município monitoram áreas de risco.

Em Jandira, um adulto e uma criança foram resgatados de um veículo que estava sendo arrastado por enxurrada na avenida Nicolau Mayevsky. Um deslizamento de terra teria atingido uma casa na rua Avelino de Abreu Silva, no Jardim Gabriela -até a publicação desta reportagem, a Defesa Civil não tinha informações de vítimas.

Em Itaquaquecetuba houve pontos de alagamento nos bairros Tipoia, Jardim Miray e Vila Bertina.

A última semana de novembro promete dias chuvosos em praticamente todo o estado de São Paulo e há previsão de trovoadas para esta terça (28) e na quarta-feira (29).

A instabilidade nestes dois dias pode provocar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos, segundo o CGE.

Na capital, alagamentos na terça-feira podem ser um transtorno a mais e um dia com promessa de trânsito acima do normal por causa de uma greve unificada de servidores públicos estaduais, que inclui paralisação no metrô e na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deve variar entre 19ºC e 27ºC nesta terça no município.