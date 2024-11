Chuva provoca caos no aeroporto de Congonhas

Na manhã desta sexta-feira (8), o Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da capital paulista, enfrentou uma série de cancelamentos e atrasos em suas operações devido às fortes chuvas que atingiram a região. Conforme informações divulgadas pela Aena Brasil, empresa concessionária responsável pela gestão do aeroporto, pelo menos 17 voos foram cancelados até as 10h45, sendo cinco partidas e 12 decolagens afetadas.

Apesar das condições meteorológicas adversas, a administração do aeroporto informou que o terminal permanece operando normalmente para pousos e decolagens. No entanto, os cancelamentos se deram em virtude das restrições climáticas, impactando voos provenientes de diversas localidades como Florianópolis (SC), Uberlândia (MG), Fortaleza (CE), Montes Claros (MG), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Brasília (DF), Curitiba (PR) e Santa Genoveva (GO). As partidas estavam destinadas a cidades como Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG) e Curitiba (PR).

A situação gerou transtornos significativos para os passageiros. Muitos deles relataram dificuldades ao tentarem seguir viagem na noite anterior. Alguns, como a cabeleireira Shaiene Flores, relataram à TV Globo terem passado a noite no saguão do aeroporto após um voo vindo de Navegantes (SC) ser cancelado. Shaiene destacou a falta de assistência por parte da companhia aérea e os elevados custos dos hotéis na região.

A Latam Airlines confirmou que alguns de seus voos entre São Paulo/Congonhas foram cancelados ou redirecionados devido às condições climáticas fora de seu controle. Da mesma forma, a Gol relatou que ajustes operacionais contribuíram para atrasos e cancelamentos nos voos programados.

Outro passageiro afetado foi Cláudio Miranda de Lima, cujo voo para Montes Claros (MG) também foi cancelado. Ele recebeu um voucher de R$ 45 para alimentação enquanto aguardava uma nova passagem marcada para a noite desta sexta-feira.

A situação evidencia os desafios enfrentados pelos aeroportos em condições climáticas extremas, destacando a importância da comunicação eficaz e da assistência adequada aos passageiros afetados por tais imprevistos.