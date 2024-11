Chuva põe São Paulo em estado de atenção e deixa 60 mil sem energia

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde deste sábado (2) em razão de forte chuva, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura da capital.

Conforme o alerta, a cidade era afetada por áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido, que provocavam pancadas de chuva com intensidade que variava de moderada a forte entre as zonas oeste, sul, marginal Pinheiros e centro.

Segundo informativo da Enel, concessionária de energia, atualizado às 16h05, 60.363 endereços estavam sem energia só na cidade de São Paulo.

Em nota, a empresa afirmou que, em toda a sua área de concessão, 67,6 mil clientes haviam sido afetados pelas chuvas, o que corresponde a 0,82% das mais de 8 milhões de unidades consumidoras atendidas.

Em toda a região metropolitana de São Paulo, o Corpo de Bombeiros registrou sete chamados para quedas de árvores, sendo uma delas de grande porte na avenida Ricardo Medina Filho, na Lapa, zona oeste. Uma equipe estava no local e aguardava a Enel interromper o fornecimento de energia para que pudessem atuar. Ninguém ficou ferido.

Neste sábado, a combinação de calor e a entrada da brisa marítima provocou o aumento de nuvens e as pancadas de chuva aconteciam de forma isolada, rápida, mas com possibilidade de forte intensidade.

Este domingo (3) começa com muitas nuvens, momentos de abertura de sol, com chuva fraca e isolada durante a manhã. No período da tarde, segundo o CGE, podem ocorrer pancadas de chuva mais generalizadas, em razão da propagação de áreas de instabilidade, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. A temperatura deve oscilar entre 19°C e 26°C.

Para amenizar os efeitos dos alagamentos, a Prefeitura de São Paulo orienta a população a evitar transitar em ruas alagadas, enfrentar correntezas em meio a inundações, se manter em local seguro, pedir ajuda de órgãos oficiais, se manter longe de rede elétrica e não se abrigar da chuva debaixo de árvores.