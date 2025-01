Chuva na estrada: como dirigir com segurança e evitar perigos

Se a condição mais crítica no automobilismo é o piloto ter de enfrentar uma pista encharcada, na vida comum não poderia ser diferente. Em condições de “vida normal”, o motorista tem de conviver com a estação das chuvas com cuidado, bom senso e uma boa dose de técnica e habilidade ao volante para encarar a pista molhada. Três “elementos” mais dramáticos nas chuvaradas são a aquaplanagem, a baixa visibilidade e o chamando “calço hidráulico”, quando a água invade o motor. Segundo pesquisa do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o número de acidentes e ocorrências em estradas cresce em cerca de 20% nos dias chuvosos.

Aquaplanagem

Ocorre quando a água cria uma “lâmina” sobre a pista – que pode variar de espessura conforme a intensidade da chuva. Com isso, os pneus perdem o contato com o asfalto, tornando o motorista um mero passageiro do veículo, pois ele fica sem o controle da direção. Se frear, a situação piora. O fenômeno é também chamado de “hidroplanagem”, com o carro literalmente “surfando” sobre a água sem controle algum. A aquaplanagem é tão perigosa que independe do estado dos pneus para acontecer. O veículo pode deslizar mesmo com os pneus tendo os sulcos de escoamento de água em dia.

Distância dos outros veículos

Manter uma distância segura em relação ao carro da frente é uma regra que o motorista deve ter sempre. Em caso de chuva, esse espaço deve ser aumentado, pois o veículo à frente pode frear bruscamente ou mesmo ficar preso em um “lençol” de água ou buraco.

Mãos no volante

Dirigir com as duas mãos no volante é exigido por lei – com a posição ideal relativa ao horário de 10h10min. Na chuva, isso torna-se ainda mais importante.

Evitar ultrapassagens

Como a baixa visibilidade é um dos maiores inimigos do motorista em dias com chuva, ele deve evitar de fazer ultrapassagens desnecessárias em pistas com tráfego nos dois sentidos.

Faróis baixos

Para evitar ofuscamento e não comprometer a visão dos outros motoristas, deve-se usar sempre o farol baixo, especialmente em dias de chuva e à noite. A prática inclusive é recomendada por lei do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e pode resultar em multa.

Não frear bruscamente

Para que o carro não derrape na chuva, é fundamental o motorista reduzir a velocidade gradualmente.Quando a chuva for moderada, manter uma velocidade até 80% do limite do local em que está trafegando.

Para evitar o “calço hidráulico”

O “calço hidráulico” ocorre quando a água entra no motor, travando o movimento dos pistões e impedindo a compressão da mistura de ar e combustível. O fenômeno pode acontecer quando o carro atravessa um trecho alagado, com a água acima da metade das rodas. A água pode invadir o motor pelo filtro de ar ou pelo cano de descarga. Para evitar o “calço hidráulico”, o motorista deve engatar a primeira marcha e conduzir o carro pelo alagamento em baixa velocidade e constante, para impedir que a água entre pelo escapamento. Dependendo da intensidade, o “calço hidráulico” pode até destruir o motor por completo.

Limpador do para-brisa

O limpador do para-brisa não é apenas essencial nos dias chuvosos, ele é obrigatório por lei, sendo a sua não utilização considerada uma infração grave, com punição por multa e pontos na CNH. É importante também o motorista acionar os sistemas de desembaçamento dos vidros. Se o carro não tiver ar-condicionado, que ajuda a desembaçar o vidros, ligar o sistema de ventilação e abrir um pouco a janela.

Direção defensiva

É um procedimento que todo motorista deveria praticar permanentemente. Na chuva, a direção defensiva é ainda mais importante, destacando evitar movimentos bruscos do carro para não assustar outros condutores, troca de faixa desnecessária e freadas bruscas.

Olho nos pedestres

É comum que as pessoas saiam correndo a pé para escapar da chuva. Por isso, cabe ao motorista – mais abrigado em seu veículo – cuidar dos movimentos dos pedestres, que também estão com a visibilidade prejudicada e assustados.

Não perder o foco

Manter a calma e redobrar a atenção na chuva. Para isso, é aconselhável que o motorista desligue os aparelhos sonoros do carro, como smartphone, rádio e TV. Se precisar mesmo usar o celular, procurar um local seguro e parar o veículo.

Manutenção preventiva

A revisão do veículo antes de qualquer saída é essencial sempre, com razões mais específicas para os dias chuvosos. Afinal, o motorista nem sempre fica sabendo se enfrentará chuva em uma viagem.