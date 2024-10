Chuva, lama e puro Mountain Bike na WTR Campos do Jordão

O segundo dia de disputas da WTR Campos do Jordão exigiu mais que força no pedal e foi de puro Mountain Bike. Os atletas tiveram de driblar chuva, lama e trechos escorregadios ao desbravarem as trilhas da Serra da Mantiqueira, no interior paulista. Neste domingo, 20, devido às condições climáticas, a organização cortou pequenos trechos, visando a segurança dos atletas nas provas de MTB Pro 51km e MTB Light 31km. Ainda assim, os percursos foram muito elogiados pelos bikers.

“Hoje (20) foi dia de Mountain Bike com chuva e estávamos de prontidão para possíveis acidentes, mas foi tranquilo, porque os atletas foram super prudentes e tivemos um evento excepcional com qualidade e segurança. Fizemos pequenos cortes em trechos mais perigosos e todos elogiaram o percurso, independentemente das condições climáticas”, explica Rodrigo Isaac, diretor de prova e sócio-diretor da Speed Eventos Esportivos, que juntamente com a 213 Sports (vertical de esportes da V3A) e a AEESB realizam e promovem o evento. “Considero o saldo muito positivo. Tivemos recorde de inscritos e foi um evento maravilhoso, onde os atletas completaram muito bem as provas nos dois dias. Foi também uma confraternização e uma celebração do Trail Run e do Mountain Bike”, completa.

Pelo terceiro ano consecutivo sediando uma etapa da World Trail Races, Campos do Jordão, considerada a Suíça Brasileira, se consolidou como um dos destinos mais bem-sucedidos do calendário e atraiu mais de 1.200 atletas de várias cidades do país e também do exterior. A procura foi 50% maior do que a etapa do ano passado.

Vencedores no MTB – Nesta penúltima etapa da temporada, os atletas tiveram de se superar ainda mais e as disputas foram acirradas. Pedro Lucas dos Passos (2h29min32seg) garantiu o lugar mais alto do pódio no MTB Pro 51km e conta que teve de ter estratégia para vencer. “A prova foi muito dura, subimos a serra com chuva. As trilhas estavam muito técnicas e molhadas, por isso resolvi atacar forte no começo e fazer no meu ritmo. Consegui fazer o que planejei e treinei, e foi uma prova muito boa para mim”, conta. Em segundo ficou Gusmar Soares de Oliveira Jr (2h34min27seg), do Squad WTR, e, em terceiro, Vitor Gustavo Teixeira (2h35min02seg).

No feminino, quem venceu no MTB Pro foi Patrícia Loureiro, embaixadora da Ford, que completou o percurso em 3h51min07seg, com muita determinação e garra. “Foi animal, estava com muita lama, mas as trilhas eram sensacionais e foi uma delícia. A parte do downhill também estava incrível e as subidas intermináveis. Na hora que estamos na bike, a gente começa a pedalar, dá uma adrenalina pilotar na lama e quando conseguimos concluir uma prova dessa, a sensação é maravilhosa. São as experiências que nos fazem mais fortes”, destaca a atleta. O segundo lugar ficou com Maria Isabel Soares de Araújo que concluiu o trecho em 4h24min52seg.

Alguns perrengues marcaram a vitória de Harley Santos Carneiro na MTB Light 31km, que driblou as adversidades e fechou a prova em 1h37min58seg: “Prova duríssima do início ao fim. Terminei sem freio algum, foi tenso. Mas consegui segurar um ritmo bom durante a disputa e pegar a ponta”. Um pouco mais de três minutos atrás veio Frederico Rocha (1h40min19seg) e, em terceiro, Wanderson Nascimento (1h50min38seg).

“Foi uma prova bem disputada o tempo inteiro. Foi uma experiência incrível e a WTR nunca erra. Valeu demais”, diz Laiza Venancio Brum que venceu a prova MTB Light ao ser a mais rápida a completar o trecho em 2h15min49seg. A disputa foi muito acirrada com Letícia de Oliveira Mendes da Rocha, que ficou apenas 3 segundos atrás (2h15min52seg) e, em terceiro lugar, Marcelly Adolfo (2h31min24seg).

Duathlon – Para os atletas que competiram no Duathlon, a jornada dupla englobou as modalidades Trail Run (no sábado) e Mountain Bike (no domingo). No Duathlon Short & Pro (Masculino), Caio Linhares foi o vencedor com um total de 4h07min54seg. E, em segundo, ficou André Moreira Migotto com 4h58min01seg. Já no feminino, Maria Isabel Soares de Araújo (5h02min09seg) foi a vencedora.

No Duathlon Mid & Light (Masculino), com 3h35min09seg, Wanderson Nascimento foi o vencedor em Campos do Jordão. Seguido de Luiz Erthal Cariello (4h08min02seg) e, em terceiro, Pedro Mussi Benevides (4h12min53seg). No feminino quem venceu foi Carla de Abreu Lopes com 5h10min58seg e, em segundo lugar, Mariane Carmo Vinha (6h03min45seg).

Já no Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava os vencedores foram: Vitor Gustavo com o tempo de 47min59seg e, entre as mulheres, Maria Isabel Soares de Araújo levou o terceiro pódio do dia, completando em 1h37min10seg.

Certificado Lixo Zero – O reconhecimento de todo o trabalho que a WTR realiza ao longo de todos esses anos, ao desbravar as trilhas com responsabilidade, agora tem certificação. Neste fim de semana, a Togale Ambiental entregou o Certificado Lixo Zero à WTR por ter atingido a meta na WTR Floresta da Tijuca, em setembro, no Rio de Janeiro. Com taxa de desvio de aterro sanitário dos resíduos gerados durante o evento de 93,4%, foi possível alcançar esse marco importante na trajetória de boas práticas da liga, que visa zerar o lixo em todas as etapas. Desta forma, a WTR torna-se o primeiro evento de esporte outdoor do Brasil a atingir a marca, e o segundo evento esportivo do país.

A grande final da temporada será em Petrópolis (RJ), nos dias 23 e 24 de novembro, com a 7ª edição da WTR Serra do Mar que terá provas de Trail Run, MTB, Duathlon e Kids Race. Para se inscrever na etapa, os interessados podem acessar o link Clicar Aqui

Resultados WTR Campos do Jordão – Mountain Bike (20/10)

MTB Light 31km (Masculino)

1.Harley Santos Carneiro – 1:37:58

2.Frederico Rocha – 1:40:19

3.Wanderson Nascimento – 1:50:38

4.Danilo Alberto dos Santos – 1:56:10

5.Pablo Dutra Dias de Amorim – 1:56:52

MTB Light 31km (Feminino)

1.Laiza Venancio Brum – 2:15:49

2.Leticia de Oliveira Mendes da Rocha – 2:15:52

3.Marcelly Adolfo – 2:31:24

4.Carla Bianca de Abreu Lopes – 2:33:05

5.Tainara Paula – 2:36:48

MTB Pro 51km (Masculino)

1.Pedro Lucas Leal Jaloto dos Passos – 2:29:32

2.Gusmar Soares de Oliveira Junior – 2:34:27

3.Vitor Gustavo Silvestre Teixeira – 2:35:02

4.Bruno Henrique Da Silva – 2:43:22

5.Gabriel Evangelista da Silva Assis – 2:44:32

MTB Pro 51km (Feminino)

1.Patricia Loureiro – 3:51:07

2.Maria Isabel Soares de Araujo – 4:24:52

Duathlon Short & Pró (Masculino)

1.Caio Linhares 0:32:52 (Trail) + 3:35:02 (MTB) = 4:07:54

2.Andre Moreira Migotto – 0:31:47 (Trail) + 4:26:14 (MTB) = 4:58:01

Duathlon Short & Pro (Feminino)

1.Maria Isabel Soares de Araujo – 0:37:17 (Trail) + 4:24:52 (MTB) = 5:02:09

Duathlon Mid & Light (Masculino)

1.Wanderson Nascimento – 1:44:31 (Trail) + 1:50:38 (MTB) =3:35:09

2.Luiz Felipe Erthal Cariello – 1:59:30 (Trail) + 2:08:32 (MTB) = 4:08:02

3.Pedro Mussi Benevides – 2:02:31 (Trail) + 2:10:22 (MTB) = 4:12:53

4.Henrique Garavelo – 2:34:40 (Trail) + 2:08:55 (MTB) = 4:43:35

5.Pedro Berlinger Saraiva – 2:37:38 (Trail) +2:28:30 (MTB) = 5:06:08

Duathlon Mid & Light (Feminino)

1.Carla de Abreu Lopes – 2:37:53 (Trail) + 2:33:05 (MTB) =5:10:58

2.Mariane Carmo Vinha – 2:52:14 (Trail) + 3:11:31 (MTB) =6:03:45

Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava – Mountain Bike

Vencedor masculino: Vitor Gustavo – 47:59

Vencedora feminino: Maria Isabel Soares de Araujo – 1:37:10

