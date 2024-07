Chuva interrompe jogo de Melo e Matos nesta sexta-feira (5) em Wimbledon

O jogo do mineiro Marcelo Melo e do gaúcho Rafael Matos, válido pela segunda rodada de Wimbledon, foi interrompido pela chuva nesta sexta-feira (5). Melo e Matos jogavam o terceiro set diante do colombiano Nicolas Barrientos e do português Francisco Cabral. A partida será retomada neste sábado (6), por volta das 9 horas (horário de Brasília), em Londres, na Inglaterra.



A chuva veio quando era disputado o sétimo game do terceiro set, com 4/3 para Barrientos e Cabral – a dupla Melo e Matos sacaria na sequência. E o set vinha mantendo o mesmo equilíbrio dos dois primeiros.



O set inicial não teve quebras e foi definido no tie-break. Os adversários marcaram 7/6 (7-1) para sair na frente. A história se repetiu no segundo, sem breaks, mas desta vez com vitória de Melo e Matos. Foi um set ainda mais equilibrado, em que o mineiro e o gaúcho salvaram breaks no nono game, para fazer 5/4, e venceram um disputadíssimo e decisivo game, no décimo primeiro, 6/5, com o colombiano e o português empatando em seguida e levando para novo tie-break. A dupla brasileira venceu por 7/6 (7-5).



Melo e Matos estão jogando desde maio, conquistando o primeiro título juntos, o do ATP 250 de Stuttgart, em junho, na Alemanha. Disputaram até agora o ATP 250 de Genebra, na Suíça, Roland Garros, Grand Slam em Paris, na França, e os ATP 250 de Stuttgart e Eastbourne, na Inglaterra – na grama, preparatórios para o Grand Slam -, e a partir desta semana Wimbledon, com seis vitórias juntos desde então.



O mineiro – que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics – foi campeão em Wimbledon na temporada de 2017 em parceria com o polonês Lukasz Kubot, tendo sido finalista em 2013, com o croata Ivan Dodig. E joga o Grand Slam em Londres pela 17ª vez.



Dezenove vitórias em 2024 – Esta é a 18ª temporada de Melo no circuito. O mineiro soma 631 vitórias na carreira. Em 2024, são 19 – uma no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, duas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, duas no ATP 250 de Santiago, no Chile, uma no Masters 1000 de Indian Wells, duas no Masters 1000 de Miami, ambos nos Estados Unidos, quatro no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, uma no Masters 1000 de Roma, na Itália, uma em Roland Garros, quatro em Stuttgart e uma em Wimbledon.



No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece como 41 do mundo, com 2.040 pontos. Matos é 40 no ranking, com 2.100 pontos.



Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 40 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 38 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 16 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.



Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 – antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.



É recordista em participações em Grand Slam, com 66 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.



O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).



Temporada 2024

Campeão

ATP 250 de Stuttgart – Alemanha



Vice-campeão

Masters 1000 de Monte Carlo – Mônaco