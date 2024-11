Chuva Intensa e Risco de Alagamentos em SP

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos nesta quinta-feira (28), às 16h20, devido à chegada das chuvas intensas, conforme reportado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura. A precipitação iniciou-se na região sul da capital, gerando um alerta específico para o possível transbordamento do córrego Morro do S, localizado na avenida Carlos Caldeira Filho com a rua Joaquim Nunes Teixeira, na subprefeitura do Campo Limpo.

Por volta das 17h20, foram identificados seis pontos de alagamentos intransitáveis, todos concentrados na região sul. Entre os locais afetados estão a rua José Ramon Urtiza e a avenida Giovanni Gronchi em Campo Limpo; dois trechos da avenida Guarapiranga na Capela do Socorro; a avenida Vitor Manzini em Santo Amaro; e a rua Alba no Jabaquara. Além disso, um alagamento transitável foi registrado na rua Piranchin, também em Santo Amaro.

O Corpo de Bombeiros relatou 22 chamados para quedas de árvores e seis para alagamentos na Grande São Paulo até as 17h30. O CGE alertou que a chuva forte nas zonas sul e sudeste pode se estender para outras áreas da cidade nas próximas horas. Nos municípios vizinhos como Cotia, Barueri, Embu e Itapecerica da Serra, há registros de chuva forte com potencial para granizo.

As condições climáticas adversas foram agravadas por uma tarde quente e abafada, com temperaturas alcançando 34°C e umidade relativa do ar em torno de 35%. Estas condições contribuíram para o aumento do potencial de formação de alagamentos e quedas de árvores devido a ventos moderados de até 40 km/h. Este cenário ressalta a necessidade de atenção redobrada por parte dos moradores e autoridades para minimizar os impactos das intempéries.