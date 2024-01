Chuva forte deixa 492 pessoas desabrigadas em SP; 4 morrem desde sexta (19)

As fortes chuvas que atingiram todo o estado de São Paulo, desde a última quinta-feira (18), já deixaram quatro mortos e 492 pessoas desabrigadas. Segundo a Defesa Civil, 15 municípios foram mais severamente afetados pelos temporais.

A previsão é de que as chuvas continuem em todo o estado nos próximos dias. Neste domingo (21), há condições para precipitações a qualquer momento do dia. Na capital paulista, o dia amanheceu com muita nebulosidade e há previsão de chuvas leves durante toda a tarde e noite.

Segundo a Defesa Civil, Peruíbe, no litoral paulista, foi o município que registrou o maior acumulado de chuva no sábado (20). A cidade teve 131 mm de precipitação e teve pontos de alagamento em ao menos 7 bairros. Também teve queda de árvores e duas casas ficaram alagadas.

Desde sexta-feira (19), quatro pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingem o estado. Na tarde de sexta, mãe e filha morreram afogadas após serem arrastadas pela chuva em Limeira (a 151 km de São Paulo), na região de Campinas. Já na madrugada de sábado (20), uma idosa, de 74 anos, morreu em Sorocaba, também no interior, após o carro em que estava ser arrastado pelo temporal.

Ainda no sábado, uma mulher de 60 anos morreu ao ser atingida por um raio na praia do Bairro Caiçara, em Praia Grande, na Baixada Santista. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu, segundo informações da Prefeitura de Praia Grande e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a frente fria, que causou muita chuva na capital paulista no sábado, começa a se afastar do litoral paulista e deve provocar chuvas mais leves nos próximos dias.

Neste domingo, as chuvas devem ser de menor intensidade e as temperaturas entram em gradativo declínio, com previsão de mínimas em torno dos 18°C para a madrugada de segunda (22).