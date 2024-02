Chuva e vento forte colocam São Paulo em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde deste domingo (4), por causa da chuva e da ventania que atingem algumas regiões com maior intensidade.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, o aviso vale para toda a capital. A região de Santo Amaro, na zona sul, está em alerta para alagamentos, com iminência de transbordamento do córrego Água Espraiada, na altura da rua Jorge Duprat Figueiredo, 15.

Na zona sul, bairros como Saúde e Vila Mariana registraram fortes ventos e precipitação moderada. Segundo a Defesa Civil, ventos de até 65 km/h foram registrados na região do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP).

A chuva é causada por áreas de instabilidade que chegaram à capital a partir da região de Campinas, segundo o CGE.

As regiões com chuva mais intensa registrada até o momento foram sudeste e leste. A previsão é de mais áreas atingidas nas próximas horas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou alertas de chuva ao menos até esta segunda-feira (5). O nível do aviso é de perigo potencial, com baixo risco de quedas de árvore e cortes de energia elétrica.

De acordo com o CGE, janeiro terminou com chuvas acima da média na cidade de São Paulo. O mês foi encerrado com acumulado médio de chuva de 281,5 mm, 9,7% acima dos 256,5 mm esperados.

Foram 27 dias com chuva em janeiro, e o dia 12 foi o que registrou o maior índice pluviométrico: 56,5 mm.

O índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva em determinado local e período. Nesse cálculo, 1 mm de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado.