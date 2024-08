Chuva e percurso exigente na Serra do Piloto desafiaram os atletas no TRITON 3 RJ

Neste sábado (10), o segundo dia de provas do TRITON 3 Rio de Janeiro foi dedicado ao ciclismo em distâncias 50 km (Short), 100 km (Middle) e 150 km (Long). Com largada na Arena Bike, na Expo Mangaratiba, os atletas desbravaram a desafiadora Serra do Piloto, patrimônio histórico tombado que integra a antiga Estrada Imperial.

As condições climáticas adversas tornaram a prova ainda mais difícil, obrigando a organização do evento a adaptar as distâncias de cada percurso para garantir a segurança dos atletas. “Nós estávamos atentos à previsão do tempo, e ela se confirmou, tornando a prova ainda mais complicada tanto para os atletas quanto para a equipe de organização, que teve que lidar com condições climáticas extremamente adversas, incluindo chuvas torrenciais”, explica André Gracindo, Global Head of Operations do TRITON World Series. “Com temperatura abaixo de 14 graus, foi um grande desafio para todos os atletas, sobretudo em relação a hipotermia e a pista molhada. Para preservar a integridade dos participantes, nós estudamos as melhores alternativas durante a madrugada e optamos pela redução significativa do percurso programado, além de adiarmos a largada em 1 hora, para que os atletas e equipes pudessem se programar”, concluiu Gracindo.

Apesar de todas as complicações climáticas, os atletas concluíram a prova dentro do tempo proposto, demonstrando grande resiliência e superação. Na distância Short, Dhianah Santini foi a atleta mais rápida, concluindo a prova em 52min56seg. Lais Lavecchia Bellote Guimarães foi a segunda, com tempo de 1h07min52seg, seguida por Amanda Cavalcanti Santana, com 1h15min35seg.

Entre os homens, Levi do Nascimento Santos venceu a prova Short com tempo de 49min24seg. Christian Smith Alves, que venceu na sexta-feira a prova de natação Short, conquistou a segunda colocação por alguns segundos. Ele concluiu a prova em 52min50seg, seguido por Victor de Abreu Grey, com 56min42seg.

A disputa feminina na distância Middle teve Amanda Cristine Torres Galarda no topo do pódio, com tempo de 2h07min57seg. “Estava um pouco preocupada com a chuva, mas no final a prova foi muito legal, mesmo com condições difíceis. A vista é muito bonita e o percurso é muito técnico, mas prazeroso. Estou super feliz com o resultado, consegui entregar o que eu gostaria e rendeu o primeiro lugar”, comemorou Amanda.

A embaixadora do TRITON Alexandra Viegas Leontsinis, que venceu a prova de natação Middle na sexta-feira, fez o segundo melhor tempo (2h16min36seg), seguida por Luciana Vila Real Mendes (2h24min06seg). “A experiência está sendo super legal. Tem uma confraternização e a organização se preocupa muito com a segurança dos atletas. Estão realmente de parabéns”, disse a embaixadora do TRITON Carla Abrunhosa, quarta colocada no Middle feminio.

Guilherme Guido Valente Palma, que já havia vencido a prova de natação Middle, foi o mais rápido entre os homens também no ciclismo Middle, concluindo a prova em 1h48min22seg. Lucas de Almeida Pereira foi o segundo, com 1h51min19seg, seguido por Bruno Haddad Silva, com 1h56min23seg. “A prova é muito bem organizada e o percurso é bem bacana. O friozinho foi bem desafiador, mas foi muito show. Eu recomendo a prova, bem bacana”, falou o atleta Fillipe Franca Cerqueira, quinto colocado na Middle masculina.

Na distância Long, Mary Ortega também conquistou sua segunda vitória no evento, com um tempo de 2h34min19seg. Ana Luiza Oliveira foi a segunda colocada, com 2h48min31seg.

Entre os homens, Anndrio Couto foi o mais rápido, com tempo de 2h11min02seg, seguido por dois embaixadores do TRITON que também subiram ao pódio na natação: Hector Haussen de Oliveira, com 2h14min01seg, e Arthur Werneck, com 2h17min21seg.

“É um dia que terminamos extremamente cansados, mas muito gratos por termos passado pelas intempéries sem maiores intercorrências. Foi incrível ver a superação dos atletas, que enfrentaram não só a Serra do Piloto, mas principalmente as condições adversas que a natureza impôs. Todos completaram a prova no tempo proposto o que, para nós, é a certeza que estamos oferecendo um grande evento para todos. Agora é recuperar e curtir o último dia de provas com condições meteorológicas melhores. Vamos fechar com chave de ouro!”, comemora Gracindo.



Chuva deixou a prova ainda mais desafiadora para os atletas

(Felipe Almeida/Divulgação)

No domingo (11), o evento será concluído com as provas de corrida, com distâncias de 10 km (Short), 20 km (Middle) e 30 km (Long). O TRITON 3 Rio de Janeiro atraiu aproximadamente 230 participantes de oito estados do país.

Atrações – Hoje os atletas contaram com três sessões de Talk Shows, com temas relevantes e profissionais reconhecidos. O primeiro, com o nutricionista Rafael Brasília, pós-graduado em Nutrição Esportiva, Nutrição Experimental e Mestre em Neurociências, abordou saúde e nutrição esportiva. Na sequência, o sócio idealizador do TRITON World Series, Paulo Leite, que está no Brasil acompanhando o segundo evento, apresentou a história por trás da marca.

Houve ainda uma troca enriquecedora com alguns atletas de alta performance, como Miguel Morone, melhor maratonista amador do Brasil e único atleta convidado para a Elite nas Majors; Carla Abrunhosa, mãe de três filhos, triatleta de alto rendimento, executiva e Hector Haussen, executivo e triatleta de alto rendimento, indo para sua 2ª participação em Kona.

“Estou começando no ciclismo agora e não posso nem falar isso da natação, sou completamente iniciante. Foi a oportunidade que eu tive de participar de uma prova de triathlon me sentindo confortável. Hoje, inclusive, só fiz a prova porque a organização adiou o evento. Eu nunca tinha pedalado na chuva, quanto mais descido estrada e feito prova”, compartilhou a atleta Regina Kelly Leiras. “Agora na palestra eu percebi que esse evento é para mim mesmo, por dar a oportunidade para o participante de fazer o seu melhor. Valeu cada minuto do meu dia aqui”, completou.

Diariamente, atletas e familiares poderão contar com várias atrações na Arena Portobello, como ativações de patrocinadores, shows com bandas locais e recovery gratuito para os atletas. Sábado foi dia também de Kids Race na Arena Portobello, participaram mais de 40 crianças em um clima descontraído e de muita diversão para as crianças e seus familiares. A prova foi criada pelos organizadores para incentivar desde cedo a prática esportiva e é dividida por categorias de 2 a 14 anos, sendo que crianças menores de 5 anos são acompanhadas dos pais ou responsáveis.





Crianças disputam a Kids Race na Arena Portobello

(Felipe Almeida/Divulgação)

Pontuação – As inovações do modelo TRITON 3 não se limitam às opções de competições oferecidas aos atletas. A pontuação também segue um modelo exclusivo do circuito, onde o acumulado nos três dias de provas é feito a partir da soma das colocações do atleta. A posição de chegada em cada uma das modalidades representa um ponto. Quem fizer menos pontos, ganha. Se o atleta ficar, por exemplo, em 1º lugar na natação, 4º lugar no ciclismo e 2º lugar na corrida, somará ao final 7 pontos. Quem somar a menor pontuação é consagrado como campeão. Os resultados deste sábado abriram a pontuação final do evento.

Premiações – As premiações no TRITON 3 Rio de Janeiro ocorrem em duas etapas. Diariamente, estão acontecendo as cerimônias de premiação dos melhores atletas da disciplina que foi disputada (natação, ciclismo ou corrida), cada um em sua distância (Short, Middle e Long). Os participantes do ciclismo foram premiados neste sábado e, após, a disputa das três disciplinas, no domingo (11), os atletas das categorias Solo e Revezamento serão premiados ainda no ranking geral, que considera o desempenho dos três dias conforme o sistema de pontuação explicado acima. Os atletas que disputarem o TRITON 3 Solo também concorrerão a premiação por categoria (faixa etária).

O evento é realizado pela 213 Sports – vertical de esportes da V3A e sócia global do TRITON World Series, juntamente com a Blue Orange e Soul Race USA. O evento conta com apoios de CP Bike, Meet Fisioterapia, Oakley, Strava, Vitafor, Liquidz, Inside Produções, Prefeitura de Mangaratiba e Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro – incentivo ao esporte. O TRITON 3 Rio de Janeiro é chancelado pela FTERJ e tem apoio de mídia: Mude. Hotel Parceiro: Portobello Resort & Safári.

Resultados Ciclismo – TRITON 3 (Mangaratiba/RJ) – 10/8

Short feminino

1 – Dhianah Santini – 52min56seg

2 – Lais Lavecchia Bellote Guimarães – 1h07min52seg

3 – Amanda Cavalcanti Santana – 1h15min35seg

4 – Shayanna Pirozi Teruszkin – 1h17min13seg

5 – Alicia Blanco – 1h18min16seg

Short masculino

1 – Levi do Nascimento Santos – 49min24seg

2 – Christin Smith Alves – 52min50seg

3 – Victor de Abreu Grey – 56min42seg

4 – Elson Araujo dos Santos – 1h00min03seg

5 – Bruno Freitas – 1h00min33seg

Middle feminino

1 – Amanda Cristine Torres Galarda – 2h07min57seg

2 – Alexandra Viegas Leontsinis – 2h16min36seg

3 – Luciana Vila Real Mendes 2h24min06seg

4 – Carla Abrunhosa – 2h26min24seg

5 – Paloma Botelho Picone – 2h30min16seg

Middle masculino

1 – Guilherme Guido Valente Palma – 1h48min22seg

2 – Lucas de Almeida Pereira – 1h51min19seg

3 – Bruno Haddad Silva – 1h56min23seg

4 – Marcos Salamonde – 1h57min02seg

5 – Fillipe Franca Cerqueira – 2h00min15seg

Long feminino

1 – Mary Ortega – 2h34min19seg

2 – Ana Luiza Oliveira – 2h48min31seg

Long masculino

1 – Anndrio Couto – 2h11min02seg

2 – Hector Haussen de Oliveira – 2h14min01seg

3 – Arthur Werneck – 2h17min21seg

4 – Luiz Guilherme – 2h23min19seg

5 – Eduardo Marchon Leão – 2h25min12seg

Todos os resultados estão disponíveis para consulta aqui.

Ranking acumulado:

Short Feminino

Nome Natação Bike Corrida Pontuação Total Amanda Cavalcanti Santana De Melo 2 3 5 Alicia Blanco 1 5 6 Lais Lavecchia Bellote Guimarães 4 2 6 Brunna Dias N Lima 3 6 9 Shayanna Pirozi Teruszkin 6 4 10

Short Masculino

Nome Natação Bike Corrida Pontuação Total Christian Smith Alves 1 2 3 Victor De Abreu Grey 2 3 5 Elson Araujo Dos Santos 3 4 7 Rafael Chaves Batista Da Silva 5 6 11 Bruno Freitas 6 5 11

Middle Feminino

Nome Natação Bike Corrida Pontuação Total Alexandra Viegas Leontsinis 1 2 3 Amanda Cristine Torres Galarda 3 1 4 Luciana Vila Real Mendes 2 3 5 Carla Abrunhosa 4 4 8 Claudia Couri Nogueira Moscon 5 5 10

Middle Masculino

Nome Natação Bike Corrida Pontuação Total Guilherme Guido Valente Palma 1 1 2 Marcos Salamonde 3 4 7 Bruno Haddad Silva 4 3 7 Lucas De Almeida Pereira 5 2 7 Rafael De Oliveira Freire 2 8 10

Long Feminino

Nome Natação Bike Corrida Pontuação Total Mary Ortega 1 1 2 Ana Luiza Oliveira 2 2 4

Long Masculino