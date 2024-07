Chuva deve se intensificar nos momentos finais da cerimônia de abertura

Depois de uma série de obstáculos, da poluição do rio Sena à sabotagem a linhas de trem, Paris-2024 chega a menos de duas horas da cerimônia de abertura ameaçada pelos céus. O roteiro de 6 km em torno dos cartões postais da cidade é atingido por níveis variados de chuva. Há garoa no início do trajeto, mas chuva forte no Trocadéro, o local que receberá uma espécie de apoteose do desfile olímpico.

Nesse local, a chuva interrompeu entrevista de Anna Wintour, a poderosa editora da Vogue americana, que era concedida aos pés da Torre Eiffel para a TV francesa.

Por volta das 13h20, a chuva deu uma trégua no Trocadéro, embora tenha atrasado um pouco o protocolo e a chegada das celebridades que participarão da festa.

A previsão meteorológica é de 2 mm de chuva nas próximas horas, com volume maior justamente quando a procissão de atletas deve ser recebida por autoridades na passarela montada à frente da Torre Eiffel.

Para o público que vai acompanhar presencialmente, a segurança reforçada não permite a entrada de guarda-chuva, garrafas de água e latas.