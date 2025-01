Chuva destrói ponte em Rio Verde, Goiás

Uma forte tempestade atingiu a cidade de Rio Verde, situada no sudoeste do estado de Goiás, resultando no arrastamento de uma caçamba e no colapso de uma ponte sobre o córrego Barrinha. Imagens registradas por um morador da região mostram o momento em que a caçamba é levada pela enxurrada em uma das vias urbanas.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as chuvas torrenciais são atribuídas a um corredor de umidade que se estende da região amazônica até o oceano Atlântico. O fenômeno meteorológico, associado ao calor intenso da época, resulta na formação de nuvens carregadas que geram precipitações mais intensas.

André Amorim, gerente do Cimehgo, enfatizou que as mudanças climáticas são características típicas do verão. “Neste período do ano, é comum observar alterações repentinas nas condições meteorológicas, e a zona de convergência do Atlântico Sul potencializa essas chuvas”, afirmou.

A intensidade da chuva foi tão significativa que, segundo o Cimehgo, a cidade registrou um volume equivalente ao esperado para quase 15 dias em apenas sete horas. Especialistas alertam que temporais devem continuar ocorrendo nos próximos dias em várias regiões de Goiás.

A Prefeitura de Rio Verde foi contatada para comentar sobre as medidas que estão sendo adotadas para reparar os danos e a previsão para a reconstrução da ponte. Em resposta, a administração municipal informou que equipes da Secretaria de Infraestrutura Urbana estão avaliando a situação atual. Além disso, a Guarda Civil Municipal isolou a área afetada e a Agência Municipal de Trânsito está gerenciando o fluxo de veículos nas proximidades.

Conforme divulgado pela prefeitura, o fechamento do trânsito se restringe à travessia entre o córrego Barrinha e a rua Almiro de Moraes. As autoridades locais pedem à população que respeite as sinalizações de isolamento para evitar acidentes.