Churrasquinho do Menos é Mais abre vendas de ingressos para apresentação em Campos do Jordão

Chegando pela primeira vez em Campos do Jordão, a turnê ‘Churrasquinho’ do grupo Menos é Mais abre as vendas de ingressos nesta terça-feira, 20 de fevereiro. O grupo, que percorre 15 cidades neste ano, promete agitar o Tênis Clube com muito samba e pagode no dia 31 de maio (feriado de Corpus Christi), iniciando a temporada de inverno da cidade.

Os ingressos para o evento, que espera receber até 6 mil pessoas em 10 horas de festa, podem ser adquiridos através da plataforma de tickets ingresse.

Ainda no ano passado, o Churrasquinho do Menos é Mais foi realizado em 13 cidades e atraiu mais de 100 mil pessoas, além de contar com mais de 50 participações especiais.

Realizado pela Faro Eventos em parceria com a Be On Entertainment, o Churrasquinho tem como destaque do show o palco 360° e a cenografia exclusiva e itinerante: “Campos do Jordão oferece uma experiência única para os turistas e moradores da região. ‘’Toda a organização do Churrasquinho foi feita para que as pessoas vivenciem um momento inesquecível, repleto de boas músicas e com uma experiência diferenciada dos demais festivais”, explica Victor Brentegani, sócio-diretor da Faro Eventos.

Serviço: Churrasquinho Menos É Mais Campos do Jordão

Local: Tênis Clube – Campos do Jordão (Av. Paulo Ribas, 76 – Capivari, Campos do Jordão – SP, 12460-000).

Data: 31/05

Ingressos: ingresse.com

Mais informações: https://www.instagram.com/faroeventos/