Churrasco On Fire: Fernando e Sorocaba levam experiência gastronômica e musical a Chapecó

Neste sábado, 2 de novembro, Chapecó será palco da estreia do Churrasco On Fire, um evento que une gastronomia e música em uma proposta inovadora. Realizado na Concha Acústica da Efapi, o evento terá início às 16h e promete proporcionar uma experiência inesquecível aos participantes.

Sob a liderança da renomada dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, o Churrasco On Fire traz um conceito de open churras premium. “Estamos animados para levar esse evento a Chapecó. É uma celebração do que mais amamos: churrasco, música e a energia contagiante do público catarinense. Tenho certeza de que será uma experiência marcante para todos”, afirma Fernando.

Os participantes poderão saborear um open churras premium preparado pelo “Team On Fire”, que contará com mais de 2 toneladas de cortes especiais, incluindo picanha, costela e brisket. Acompanhamentos variam desde o tradicional pão de alho e farofa até delícias mais elaboradas, como panqueca de doce de leite.

Destaque para a presença do assador Renato Trentin, o Barba Ruiva, que será o responsável pela preparação dos cortes especiais. A estrutura gastronômica é impressionante, com uma carreta gourmet de mais de 22 metros, equipada com pit smokers, grelhas, fornos combinados, varal para defumação e um sistema de fogo de chão giratório, capaz de assar 40 costelas ao mesmo tempo.

No palco, Fernando e Sorocaba oferecerão um show com mais de três horas de duração, misturando sucessos consagrados e momentos exclusivos preparados especialmente para o Churrasco On Fire. A interação da dupla com o público é uma marca registrada de suas apresentações, e nesta edição, eles entrarão no palco dirigindo uma picape da Ford. “Cada edição do Churrasco On Fire é única, e estou certo de que dirigir uma picape da Ford em Chapecó será um momento inesquecível”, comenta Sorocaba, ressaltando a recepção calorosa do público sulista.

Além do show, o evento contará com uma exposição especial da Ford, onde os participantes poderão conferir os últimos modelos da marca. Com mais de 80 edições realizadas em todo o Brasil, o Churrasco On Fire se firmou como um dos maiores eventos gastronômicos e musicais do país, e sua chegada a Chapecó gera grande expectativa.

Os ingressos para o Churrasco On Fire Chapecó estão disponíveis no site oficial do evento. Não perca a chance de vivenciar essa fusão única de open churras premium e música sertaneja vibrante.

Serviço – Churrasco On Fire Chapecó

Data: 2 de novembro

2 de novembro Horário: A partir das 16h

A partir das 16h Local: Concha Acústica da Efapi

Ingressos: https://byma.com.br/event/66d0d5cfb0a3dc000ca77848