Churrasco On Fire: Fernando e Sorocaba agitam o Parque Villa-Lobos em São Paulo

A dupla Fernando e Sorocaba levou com exclusividade o Churrasco On Fire para São Paulo. A edição histórica aconteceu no sábado, dia 24, com uma atmosfera única no Parque Villa Lobos. A tarde começou com uma experiência gastronômica com um open churras apresentando mais de 250 profissionais do Team On Fire, preparando uma variedade de cortes premium e acompanhamentos – foram mais de três toneladas só de proteínas.

Com um show intenso de três horas, a dupla Fernando e Sorocaba surpreendeu ao entrar no palco dirigindo a Ford Ranger Raptor.

“Trazer o Churrasco On Fire para São Paulo foi um sonho realizado. Ver a energia do público no Parque Villa-Lobos, curtindo não só a música, mas também essa experiência do nosso open churras, foi inesquecível. A gente ama o Churrasco On Fire e São Paulo foi uma tarde que vai ficar na memória de todos”, resumem Fernando e Sorocaba.

A estrutura do evento foi meticulosamente planejada para proporcionar não apenas um festival de sabores, mas também uma jornada de entretenimento completo. Os visitantes desfrutaram de mais de 10 ativações de marcas, além de serviços exclusivos no Espaço Beleza, onde puderam relaxar e se preparar para uma tarde memorável.