Churrasco On Fire, evento gastronômico da dupla Fernando e Sorocaba, chega a Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, será palco de uma das experiências mais aguardadas do ano no dia 26 de outubro, a partir das 14h. A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba traz para o I9 Futebol Clube o Churrasco On Fire, um evento que combina o melhor da música sertaneja com um open churras premium.

“Estamos muito empolgados em trazer o Churrasco On Fire para Ribeirão Preto! Esse evento reúne tudo que mais gostamos: música, open churras e a interação com o público. Tenho certeza de que será uma experiência marcante para todos os presentes,” afirma Fernando.

O Churrasco On Fire é conhecido por seu open churras premium, preparado pelo renomado Team On Fire, renomados chefs de churrasco, que traz mais de 2,5 toneladas de cortes nobres como picanha, costela, brisket e outros cortes especiais. Os convidados poderão desfrutar de acompanhamentos deliciosos, que vão do tradicional pão de alho à farofa, além de sobremesas como panqueca de doce de leite.

Uma das grandes atrações gastronômicas será a exclusiva máquina de churrasco, uma carreta gourmet com mais de 22 metros de comprimento, equipada com pit smokers, grelhas, varais de defumação, além de um fogo de chão capaz de assar simultaneamente 40 costelas.

O Churrasco On Fire em Ribeirão Preto contará com um show especial da dupla Fernando e Sorocaba, que promete três horas de sucessos e momentos exclusivos pensados especialmente para o evento.

No palco, além da energia de Fernando e Sorocaba, o público pode esperar por momentos inesquecíveis, como a entrada da dupla dirigindo uma picape da Ford, que também apresentará uma exposição especial de seus últimos modelos no local. Sorocaba fará uma surpresa ao cantar clássicos da música sertaneja em meio à plateia, enquanto Fernando prepara seu famoso arroz carreteiro em cima do palco.

“Cada edição do Churrasco On Fire é única e ter essa conexão direta com o público de Ribeirão Preto vai ser incrível. Estamos preparando um show especial e mal podemos esperar para compartilhar essa experiência com todos vocês,” comenta Sorocaba.

O Churrasco On Fire já passou por mais de 80 cidades e se consolida como o maior evento gastronômico em público do Brasil. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos diretamente pelo site oficial clicando aqui. Não perca a chance de viver essa experiência única, onde churrasco e música sertaneja se encontram em uma tarde inesquecível!

Serviço Churrasco On Fire Ribeirão Preto

Data: 26 de outubro

Horário: A partir das 14h

Local: I9 Futebol Clube

Ingressos: https://byma.com.br/event/66cf2876b33db4000c690fb0