Churrasco On Fire, de Fernando e Sorocaba, desembarca no Festival Interlagos

A dupla Fernando e Sorocaba volta ao Festival Interlagos pelo terceiro ano consecutivo com o Churrasco On Fire, um evento que combina música, gastronomia, velocidade e experiências únicas. O evento será amanhã, 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais, a partir das 14h horas.

“Participar do Churrasco On Fire é sempre uma alegria para nós. Este ano, preparamos muitas surpresas para tornar a noite inesquecível. Queremos que o público viva momentos únicos e se sinta parte dessa grande festa que é o Churrasco On Fire no Festival Interlagos”, conta Sorocaba.

O Churrasco On Fire Será uma tarde de celebração e experiências com open churras premium para toda a família, com atividades para todas as idades, garantindo diversão e grandes memórias.

O público presente no Churrasco On Fire irá desfrutar de um open churras premium. O “Team On Fire”, composto por churrasqueiros renomados, apresentará uma seleção de cortes premium como picanha, costela, brisket, ancho, hambúrgueres, além de uma variedade de acompanhamentos que vão desde pão de alho e farofa até massas. Para adoçar o paladar, a sobremesa destaque será a famosa panqueca de doce de leite.

A dupla Fernando e Sorocaba preparou a máquina do churrasco, uma carreta gourmet de mais de 22 metros de comprimento, desenvolvida exclusivamente para o evento. Durante o show, a máquina transformou-se em um palco, onde Sorocaba aparece em cima de surpresa para uma performance única. As surpresas não param por aí, durante o show, Fernando irá preparar o seu famoso arroz carreteiro em cima do palco.

Prepare-se para uma imersão completa nas melhores experiências, incluindo o maior test drive do mundo na pista de Interlagos.

Para tornar a experiência ainda mais envolvente, o Churrasco On Fire em Interlagos contará com um palco em formato de T e uma ampla plataforma, oferecendo uma imersão completa para o público. A estrutura do evento será imponente, com um palco de grande dimensão, painéis de LED e cenografia interativa.

“Estamos muito animados em retornar ao Festival Interlagos com o Churrasco On Fire! É uma oportunidade única de reunir nossos fãs em uma celebração incrível, cheia de boa música e um open churras premium. Esperamos que todos aproveitem ao máximo essa experiência especial”, resume Fernando.

Você na direção! Viva seus sonhos com muita velocidade e adrenalina em Interlagos com o Churrasco On Fire e a dupla Fernando e Sorocaba! Ingressos em:https://auto.festivalinterlagos.com.br/ingressos/.