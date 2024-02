Chumbinho lamenta não defender título da etapa de Peniche no surfe: ‘Torcida para brasileiros’

A menos de um ano, João Chianca, o Chumbinho, garantiu sua primeira vitória no Circuito Mundial de Surfe (WSL), ao levar a etapa de Peniche, em Portugal, assumindo, à época, a vice-liderança da competição. Nesta quarta-feira, o surfista de 23 anos lamentou não poder defender a conquista (entre 6 e 16 de março) por ainda se recuperar do acidente em Pipeline, em dezembro.

Chumbinho sofreu uma queda quando treinava para a abertura da temporada, na famosa praia do Havaí, e desde então vem se recuperando para voltar ao circuito. Havia a expectativa que pudesse estar em Peniche na próxima semana, mas o surfista revelou que ainda não está pronto e prometeu torcer para os compatriotas.

“Triste de não poder defender o meu primeiro título, mas tem tudo ido bem na minha recuperação e vou voltar bem muito em breve”, escreveu Chumbinho. “Torcida para os brasileiros em Portugal”, continuou, admitindo que ainda tem problemas físicos a resolver.

“Quero muito vencer essa fase que estou vivendo. Permanente na paciência e confiança positiva para o que está a frente desse ano”, finalizou, com uma imagem na qual parece estar rezando segurando uma prancha. E recordando de um dos maiores dias de sua ainda breve carreira.

Naquele 14 de março de 2023, o brasileiro derrotou o australiano Jack Robinson por 17,57 pontos a 15,14 para arrancar à decisão do Circuito Mundial, em J-Bay, vencida por Filipe Toledo, o Filipinho. Até hoje é a única vitória no circuito, mas ele mostrou potencial para se firmar entre os melhores do País.

Sem Chumbinho e também com a ausência de Filipe Toledo, fora da temporada para cuidar da saúde mental, os brasileiros tentam se redimir em Peniche de uma largada ruim na temporada do Circuito Mundial de Surfe, com nenhum representante conseguindo ir às oitavas em Pipeline e com Italo Ferreira caindo nas quartas em Sunset Beach.