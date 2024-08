CHSP atinge 2.300 atendimentos em telemedicina

O Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP) acaba de alcançar a marca de 2.300 teleatendimentos em várias especialidades, como cardiologia, clínica médica, ginecologia, dermatologia, infectologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia torácica, psiquiatria e urologia. O programa de telemedicina teve início em 2021 e também registra 52 atendimentos nas especialidades não médicas de psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia. A unidade é gerenciada pela FUABC em parceria com o Governo do Estado.

O sistema de teleconsultas, além de agilizar o atendimento dos privados de liberdade custodiados, contribui para a continuidade do cuidado e economia de recursos, evitando deslocamentos até o CHSP e a necessidade de escolta armada. Outras vantagens são as de viabilizar a renovação de prescrições médicas e otimizar o fluxo de atendimento no ambulatório. Os agendamentos são realizados na medida em que são abertas as vagas.

O CHSP

A Fundação do ABC gerencia o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP) desde 2014, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Tanto as áreas clínicas quanto administrativas estão sob responsabilidade da FUABC, em contrato firmado no modelo de Organização Social de Saúde (OSS).

Localizado no Carandiru, na Zona Norte da capital paulista, o CHSP – antigo Centro de Observação Criminológica (COC) – é diferente da maioria dos hospitais brasileiros, pois tem como foco a atenção aos pacientes do sistema prisional do Estado de São Paulo. Vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o equipamento foi transferido para a Secretaria de Estado da Saúde em 2009, que responde pela gestão hospitalar. A gestão de segurança continua a cargo da SAP.

Considerado referência nacional no atendimento de infectologia, cirurgia geral e psiquiatria, o CHSP conta com 251 leitos operacionais. Destes, 144 contratualizados atualmente para internação, divididos em quatro Unidades de Internação e uma Unidade de Cuidados Especiais estruturada para suporte avançado de pacientes em situações clínicas críticas. O Centro Cirúrgico conta com duas salas operatórias e quatro leitos de recuperação pós-anestésica e realiza cirurgias de pequeno e médio portes. Trata-se de hospital de médio porte, focado na atenção primária e secundária.

Há divisão entre as alas masculinas e femininas e as especialidades médicas disponíveis são clínica médica, cirúrgica, fisiatria e clínica psiquiátrica. A área de Infectologia está entre as mais demandadas devido ao grande número de pacientes portadores do vírus HIV e de tuberculose, sendo a unidade referência estadual na dispensação de medicamentos antiretrovirais.

O ambulatório do CHSP conta com 10 consultórios médicos, duas salas de observação (feminina e masculina), além de uma sala onde são realizados pequenos procedimentos como eletrocardiograma e coleta de exames dos pacientes ambulatoriais. São disponibilizadas consultas nas especialidades médicas: cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia do tórax, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia vascular, urologia, proctologia, infectologia, tisiologia, cardiologia, neurologia, clínica médica, ginecologia, psiquiatria e fisiatria.

Nas especialidades não médicas, a unidade dispõe de terapia ocupacional, psicologia, fisioterapias respiratória, musculoesquelética e neurofuncional, e fonoaudiologia. A equipe do serviço social atua em ambulatório e quando solicitada pela equipe médica.

No campo diagnóstico estão disponíveis laboratório de análises clínicas, além de exames de radiografia e ultrassonografias. Em 2023, a unidade realizou cerca de 29 mil consultas e atendimentos, 114 mil exames e procedimentos, 508 cirurgias e 979 internações.