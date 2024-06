Chrystian marcou presença com músicas nacionais e internacionais em trilhas de novelas; relembre

Na década de 1970, antes de formar dupla com o irmão Ralf, Chrystian, que morreu aos 67 anos, cantava sozinho e em inglês, por exigência das gravadoras, seguindo um modismo na época.

E ficou famosa a sua interpretação de “Don´t Say Goodbye”, trilha sonora da novela “Cavalo de Aço” (Globo, 1973), com o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes como protagonistas.

Além dessa novela, o artista também marcou presença na trilha de outras tramas, como “Os Ossos do Barão” (Globo, 1973), com a música internacional “No Broken Heart”.

O mesmo ano de 1973 continuou especial para o artista. Também em inglês, cantou “For Better”, que esteve na trilha da novela “Carinhoso” (Globo).

Seis anos depois, em 1979, a novela “Feijão Maravilha” (Globo) também recebeu uma canção do artista. Na ocasião, cantou “Lies”, outra composição em língua estrangeira.

As décadas de 1980 e 1990 continuaram positivas para o sertanejo, na época, já formando dupla com Ralf. Os dois cantaram “Saudade”, a primeira em português, na história de “Pacto de Sangue” (Globo, 1989).

A dupla também eternizou “Minha Gioconda”, tema de Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) em “O Rei do Gado” (Globo, 1996).