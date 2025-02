Christina Aguilera se despede do Rio de Janeiro em visita ao Cristo Redentor

No último sábado, dia 8, a renomada cantora Christina Aguilera, aos 44 anos, fez uma emocionante visita ao icônico Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para se despedir da cidade maravilhosa.

Em suas redes sociais, Aguilera compartilhou uma foto do famoso ponto turístico e expressou sua gratidão aos fãs brasileiros. “Rio! Obrigada por todo o amor que vocês me mostraram durante minha visita a sua linda cidade. Nossa reunião estava mais do que atrasada e vocês a tornaram especial. Obrigado pelas cartas, mensagens carinhosas e por esperar horas do lado de fora do hotel por mim”, escreveu na legenda da imagem.

A visita da artista ao Brasil foi marcada por um forte apoio de seus fãs, que demonstraram carinho e dedicação ao longo de sua estadia. A mensagem de despedida reflete a conexão especial que Aguilera estabeleceu com o público carioca durante sua passagem pelo país.