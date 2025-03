Christiane Torloni denuncia assalto durante passeio de bicicleta no Rio de Janeiro

A atriz Christiane Torloni utilizou suas redes sociais para relatar um incidente preocupante que ocorreu enquanto pedalava pelo Rio de Janeiro. Em um vídeo compartilhado nesta terça-feira, 4 de fevereiro, ela revelou que foi vítima de um assalto durante um passeio de bicicleta, onde teve um cordão arrancado do pescoço.

Com a legenda “reféns da bandidagem”, Torloni expressou sua indignação em relação à situação da segurança pública na cidade. A artista enfatizou que o episódio aconteceu em uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro, onde os moradores enfrentam altos impostos, como o IPTU, mas ainda assim se sentem inseguros ao sair às ruas.

“É triste ver que você sai para dar uma volta de bicicleta e quase perde a vida por causa de um simples cordão”, desabafou. O objeto, segundo a atriz, tinha um valor emocional significativo, pois foi um presente de seu filho.

Além disso, Torloni compartilhou que o assalto a deixou com medo e insegura. “Após o ocorrido, voltei para casa assustada e acabei passando o restante do carnaval trancada”, revelou. A atriz criticou a gestão da segurança na cidade, apontando que mesmo em uma região bonita, como a sua, a sensação de medo prevalece. “Estou assistindo ao carnaval pela janela, mas com receio de sair na rua”, concluiu.

O relato da atriz levanta questões importantes sobre a eficácia das políticas de segurança pública no Rio de Janeiro, destacando a necessidade urgente de soluções para garantir a proteção dos cidadãos.