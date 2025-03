Christian Chávez critica Karla Sofía Gascón e comenta representação no cinema mexicano

Na última sexta-feira, 28 de fevereiro, o ator e cantor mexicano Christian Chávez, conhecido por sua participação no grupo RBD, fez declarações contundentes contra a atriz Karla Sofía Gascón. O artista expressou sua indignação em relação a comentários preconceituosos que Gascón publicou em suas redes sociais.

Chávez não hesitou em afirmar: “Ela falou muita besteira. Não é porque ela é trans que é uma boa pessoa. Existem pessoas más em todos os lugares”. A crítica ao comportamento da atriz foi acompanhada de uma insatisfação em relação ao filme “Emilia Pérez”, onde Karla Sofía é protagonista.

Em suas palavras, o integrante do RBD destacou: “O México está bastante irritado com a representação em ‘Emília Pérez’, não gostamos disso. O filme aborda uma dor profunda que vivemos, relacionada ao narcotráfico, um tema extremamente sensível para nós. Para ser sincero, não me importo com o filme”.

Durante sua participação no programa “Pra Variar”, transmitido pela Dia TV no YouTube, Christian Chávez também comentou sobre sua torcida pelo Brasil na cerimônia do Oscar. Ele elogiou a renomada atriz Fernanda Torres e sua mãe, a icônica Fernanda Montenegro, expressando sua esperança de que ambas sejam reconhecidas com uma premiação. “Amo a Fernanda Torres e sua mãe; são parte de uma família incrivelmente talentosa. Estou torcendo para que ganhem o Oscar”, finalizou.