Chris Brown anuncia show em dezembro em São Paulo

Chris Brown, dono dos hits “Under the Influence”, “Loyal” e “No Guidance”, retorna à capital paulista para única apresentação em dezembro. O show acontece no sábado (21), às 20h45, no Allianz Parque. A venda de ingressos começa nesta quinta, 3 de outubro.

Após passagens pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pela Europa com a turnê 11:11 – que divulgou o seu 11º álbum de estúdio, lançado em 2023- , o cantor chega ao Brasil com uma proposta diferente do que vinha apresentando em suas performances. Em São Paulo, o setlist trará os maiores sucessos de sua discografia.

O americano, vencedor de uma estatueta Grammy, estreou com o álbum “2005, divulgado no mesmo ano, e inclui a canção “Run It”. Dentre os lançamentos do artista, também se destacam as músicas “With You”, “Forever” e “Yeah 3x”.

O início da venda de ingressos está marcada para o dia 3 de outubro, a partir das 10h, na plataforma Ticketmaster. O público poderá adquirir as entradas na bilheteria oficial do estádio, sem cobrança de taxas de serviço, a partir das 11h do mesmo dia.

Na modalidade inteira, as entradas variam entre R$ 420, na cadeira superior, e R$ 790, na pista premium. Para assistir ao espetáculo na cadeira inferior, é preciso desembolsar R$ 580. O comprador tem um limite de seis ingressos por CPF, sendo dois tíquetes meias-entradas.

Há duas opções de pacotes, que garantem o check-in prioritário e a entrada vip separada. O Early Entry (R$ 1.500, inteira) dá acesso ao evento de forma antecipada na pista premium. Já o Hot Seat (R$ 1.000, inteira) inclui um bilhete no setor de cadeiras inferiores. Ambos terão produto oficial e de edição limitada do artista, além de laminado e cordão comemorativos. Não há acesso para instalações privadas.

Antes de chegar a São Paulo, Chris Brown fará uma parada em Johanesburgo, na África do Sul. O americano sobe ao palco do FNB Stadium no dia 14 de dezembro.

Chris Brown

Quando: Sábado, 21 de dezembro, às 20h45

Onde: Allianz Parque – r. Padre Antônio Tomás, 72, Água Branca, região oeste

Preço: A partir de R$ 420 (inteira)

Produção: Live Nation Brasil e 30e

Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/chris-brown