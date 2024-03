Choque prende foragido da Justiça em São Vicente

A Polícia Militar prendeu neste domingo (10) um homem de 23 anos que era procurado da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Ele estava escondido na Vila Nossa Senhora de Fátima, em São Vicente.

Os policiais do 2º Batalhão de Choque, em patrulhamento durante a terceira fase da Operação Verão, receberam a informação de que havia um procurado da Justiça escondido em uma casa. Ao chegar no local, encontraram o homem do lado de fora. Ele foi abordado e nas pesquisas junto ao Centro de Operações da Polícia Militar foi constatado que ele estava foragido pelo crime de tráfico de drogas, em um processo de 2021. O mandado de prisão havia sido expedido no começo deste mês.pela 2ª Vara de São Vicente.

O condenado foi conduzido ao 1º Distrito Policial do município, onde permaneceu à disposição da Justiça.