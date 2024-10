Chongqing promove evento em SP para aproximar Brasil e China

A fim de abrir as portas para empresários brasileiros, representantes de governo e todos os interessados em conhecer sua cultura e fazer negócios com Chongqing, uma das maiores megalópoles do mundo, no próximo dia 8 de novembro, a WCICO – Organização Internacional de Comunicação da China Ocidental, com apoio da ABI – Associação Brasileira de Imprensa, promove um evento em São Paulo, a partir das 11h.

Famosa por seus arranha-céus, prédios construídos em cima de outros prédios e até mesmo um trem que passa por dentro de um edifício residencial de 19 andares, Chongqing viralizou nas redes sociais com cenas inusitadas, como a de uma influencer brasileira que está no 13° andar de um edifício, mas ao atravessar uma ponte para o edifício ao lado, ela encontra-se no 18° piso.

Os participantes do evento terão oportunidade de conhecer as curiosidades e potências de Chongqing, que sob os temas-chave “Investir em Chongqing”; “Made in Chongqing”; “Chongqing Cênica”; e “Chongqing Deliciosa”, pretende destacar sua localização estratégica e forte base industrial e logística, além, é claro, de seus recursos turísticos e apelo cultural, posicionando-a como uma cidade repleta de oportunidades de negócios, investimentos e intercâmbios culturais.

Batizado “China, uma Oportunidade: Promoção Global das Marcas Chongqing para o Brasil”, o evento contará com a presença de autoridades governamentais, organizações institucionais e de mídia, acadêmicos, formadores de opinião e representantes empresariais e comerciais da China e do Brasil. Na ocasião, marcas renomadas de Chongqing serão apresentadas ao mercado brasileiro.

Também fazem parte da programação a assinatura de acordo entre WCICO e ABI – representada pela vice-presidente, Regina Pimenta, e pelo diretor de Jornalismo, Moacyr de Oliveira Filho – para o estabelecimento do Escritório de Ligação da Bridging News Brasil, cujo objetivo é ampliar a colaboração Chongqing-Brasil; a exibição de uma exposição fotográfica da incrível Chongqing; e uma degustação do tradicional macarrão de Chongqing.

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO:

Data: 8 de novembro, às 11h00

Local: sala 6, 4º andar, do Espaço Fit Eventos (Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384, Estação Granja Julieta, Marginal Pinheiros, São Paulo).