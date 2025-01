CHM de Santo André empossa Comissão de Ética de Enfermagem

A nova Comissão de Ética de Enfermagem do Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHMSA) tomou posse na última segunda-feira (27), durante evento no auditório da instituição, e cumprirá mandato até janeiro de 2028. O presidente será o enfermeiro Gustavo Silva de Lima, que atua no Núcleo de Educação em Saúde (NES) do hospital.

A comissão, eleita pelo corpo de enfermagem do CHMSA, é representante do Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) dentro do equipamento de saúde. Também é composta pelos profissionais de enfermagem Maria Cecilia Furlan, Barbara dos Santos Silva, Luana Lacerda Monteforte, Marlene Vitalina de Oliveira Feliciano, Jaqueline Andrade Silva, Lana Cristina Conto Amorim, Luciana Juliana de Lima Silva, Odirlei Teles Gomes, Maria Divina da Silva Dias e Adriana Aparecida Serra.

Evento de posse

Além dos membros da comissão, o evento reuniu diretores e colaboradores da instituição, que acompanharam uma palestra sobre as funções da Comissão de Ética de Enfermagem, apresentada por conselheiras do Coren-SP.

Compromisso com a ética e qualidade

Segundo a gerente de enfermagem do CHMSA, Valéria do Santos, ter uma Comissão de Ética ativa é uma conquista institucional e um diferencial para o hospital. “A posse da comissão evidencia o compromisso da instituição com a valorização dos profissionais da enfermagem, com a qualidade do atendimento e o respeito às normas éticas”, diz.

“Esse momento representa não apenas uma conquista para os profissionais de enfermagem, mas um avanço significativo para o CHMSA. É um marco importante e fundamental na promoção da ética, do fortalecimento das práticas seguras e na garantia de um ambiente de trabalho respeitoso e justo”, reforça o diretor do Centro Hospitalar Municipal de Santo André, Willian Faria.