Chitãozinho e Xororó e ORÍGEO – uma parceria que deu certo

A música Chuva, de Chitãozinho e Xororó, completa em agosto um ano de sucesso, como um dos vídeos mais assistidos do canal da dupla sertaneja no YouTube. Já são 5 milhões de visualizações. Lançada em 2023 em parceria com a ORÍGEO, joint-venture de Bunge e UPL que fornece soluções completas aos produtores rurais, a canção é uma homenagem e reconhecimento à importância dos agricultores brasileiros e do principal insumo da agricultura – a água –, além de ressaltar a importância da preservação do meio ambiente para o sucesso da cadeia da produção de alimentos e combustíveis.

A música também reforça o compromisso da ORÍGEO de apoiar os produtores rurais nessa jornada, com foco na sustentabilidade. “A ORÍGEO está totalmente vinculada à tradição e à inovação, conceitos profundamente relacionados ao agronegócio brasileiro, sempre olhando para o futuro e o moldando, juntamente com nossos parceiros e clientes”, celebra Roberto Marcon, CEO da ORÍGEO.

Composta por Xororó, a letra foi escrita “sentindo realmente o cheiro da chuva”, conforme revela no minidocumentário da empresa. O clipe foi gravado na casa de campo de Chitãozinho em Campinas (SP), contando com a presença de grandes agricultores, clientes ORÍGEO.

“Assim como a música, nós continuamos celebrando aqueles que alimentam o mundo e estamos orgulhosos do que já conquistamos, motivados a levar cada vez mais a solução completa ao produtor, através de inovações tecnológicas para melhorar a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade da agricultura”, finaliza Marcon.