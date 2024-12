Chiquinho Brazão pede transferência para prisão domiciliar humanitária

O deputado Chiquinho Brazão, atualmente detido na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fez um pedido formal ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para ser transferido a um hospital particular no Rio de Janeiro, visando a realização de tratamento cardíaco. Esta informação foi inicialmente divulgada pelo blog Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Acusações graves

Brazão enfrenta sérias acusações relacionadas à sua suposta participação no assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. A solicitação de sua defesa para uma prisão domiciliar humanitária foi feita após a rejeição de um pedido anterior que buscava a suspensão de sua prisão preventiva.

Avaliação médica urgente

O deputado passará por uma avaliação cardiológica nesta sexta-feira, 27, onde será submetido a um exame chamado cineangiocardiografia coronária. Este procedimento é fundamental para detectar possíveis obstruções nas artérias e poderá indicar a necessidade de intervenções cirúrgicas, dependendo da gravidade dos resultados obtidos.

Aguardando resposta de Moraes

No contexto da solicitação, Chiquinho Brazão enfatizou a urgência de receber cuidados médicos fora do ambiente prisional. Em resposta ao pedido, o ministro Moraes requisitou que todos os exames médicos realizados pelo deputado fossem enviados para sua análise. A Procuradoria Geral da República (PGR) terá um prazo de 48 horas para se pronunciar após o recebimento da documentação pertinente.