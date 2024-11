Chinesa é pedida em casamento logo após receber o ouro nas Olimpíadas

Conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e ser pedida em casamento. Foi esse combo de emoções que viveu a chinesa Huang Yaqiong em Paris.

Huang Yaqiong levou a medalha de ouro nas duplas mistas do badminton. Ela formou parceria com Zheng Siwei e bateu a dupla da Coréia do Sul por 2 sets a 0, com parciais de 21-8 e 21-11.

Após a premiação, o namorado da atleta a pediu em casamento, ainda na arena lotada. Liu Yuchen também é chinês e atua na mesma modalidade.

“Não consigo descrever o sentimento que tenho porque estou feliz, feliz, feliz”, declarou Huang, ao site oficial das Olimpíadas.

“Fiquei surpresa com o anel de noivado. Tenho me concentrado em treinar para me tornar uma campeã olímpica, nunca esperei por isso. Ainda não pensei em como vamos comemorar”, completou.