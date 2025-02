China domina produção global de aço com seis empresas no top 10

Seis das dez maiores empresas produtoras de aço bruto do mundo são originárias da China, conforme revelado em um recente levantamento realizado pela Associação Mundial do Aço (World Steel Association), que se baseou em dados coletados em 2023.

A China se destaca como o principal produtor de aço global, respondendo por mais da metade da produção mundial em 2024. Esse domínio no setor metalúrgico é reflexo de sua infraestrutura industrial robusta e estratégias econômicas focadas no crescimento.

China Baowu Group se mantém no topo

O China Baowu Group se posiciona como a líder indiscutível do setor, com uma produção impressionante de 130,77 milhões de toneladas de aço bruto no último ano. Em contraste, a segunda colocada, a ArcelorMittal, uma gigante com sede em Luxemburgo, alcançou uma produção significativamente menor, totalizando 68,52 milhões de toneladas.

A seguir, estão listadas as empresas que figuram entre as principais produtoras de aço bruto em 2023, conforme os dados mais recentes disponíveis:

Empresas que mais produziram aço bruto no mundo em 2023