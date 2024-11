China assume liderança climática global na COP29

A recente conclusão da COP29, realizada no Azerbaijão, colocou a China em destaque como uma nação proativa nas discussões climáticas globais, especialmente em contraste com os Estados Unidos sob a iminente liderança de Donald Trump. O Renmin Ribao, órgão oficial do Partido Comunista Chinês, enfatizou a inabalável determinação da China em combater as mudanças climáticas, independentemente das mudanças no cenário internacional. Este compromisso é crucial à luz das ameaças de Trump de se retirar do Acordo de Paris, ratificado inicialmente por China e EUA.

Ana Toni, secretária nacional brasileira de mudança do clima, elogiou a firmeza da China durante a conferência, destacando sua disposição em compartilhar experiências de desenvolvimento sustentável. Essa postura reflete o papel responsável que a China busca assumir globalmente. Em apoio, Eric Solheim, ex-diretor-executivo do programa ambiental da ONU, apontou os EUA como os principais causadores dos problemas climáticos atuais, sugerindo que a falta de adesão ao acordo por parte dos americanos os tornaria “os maiores perdedores do mundo”.

A agência Xinhua sublinhou as dificuldades enfrentadas para alcançar o acordo no Azerbaijão, que só foi possível após negociações lideradas pelo vice-ministro chinês Zhao Yingmin com países em desenvolvimento. Embora o resultado tenha sido menos ambicioso do que o esperado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, ele representa uma base sólida para futuras cooperações.

Em conclusão, enquanto a China reafirma seu papel como líder na cooperação internacional sobre mudanças climáticas, as incertezas em relação à posição dos EUA sob Trump tornam-se uma preocupação crescente. A evolução desse cenário será vital para os esforços globais contra as mudanças climáticas.