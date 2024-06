Chimpanzé de Michael Jackson recebeu herança e vive em santuário de luxo

O chimpanzé de Michael Jackson, chamado de Bubbles, recebeu uma herança e vive em um santuário de luxo.

O chimpanzé tem 41 anos, número elevado para a espécie, e nasceu em um laboratório de pesquisas no Texas, nos EUA. O bicho foi comprado pelo rei do pop em 1986.

O animal tinha uma vida bem inusitada. Ele viajava com o cantor e era vestido com as roupas iguais as do artista. Além disso, ele dormia em um berço no quarto do rei do pop e usava até o mesmo banheiro dele em Neverland, famoso rancho de Michael na Califórnia.

Em 2003, Michael teve que tirar o chimpanzé de casa quando o animal ficou grande e agressivo. Michael sentiu medo de um possível ataque de Bubbles ao filho caçula Bigi. Assim, acabou levando o bicho para um santuário de animais. O cantor visitou o animal com os filhos algumas vezes e chegou a ter outros dois chimpanzés, Action e Max.

Atualmente, Bubbles mora em outro santuário, no Center for Great Apes (Centro para Grandes Primatas), na Flórida. Com mais de 80 quilos, o animal pinta, ouve música e chegou a ganhar uma festa de 40 anos. Como levou muitos anos longe de animais da sua espécie, ele teve dificuldade para se ambientar e socializar.