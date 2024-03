Chileno do Flamengo mora em mansão que pertence a bicheiro carioca com cinco mandados de prisão

Uma mansão luxuosa, conhecida como ‘Casa de Vidro’, espelhada e com piscina. Esse é o imóvel em que Erick Pulgar, volante chileno do Flamengo, mora de aluguel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O proprietário é Bernardo Bello, um bicheiro carioca que coleciona cinco mandados de prisão, sendo um deles pela morte do advogado Carlos Daniel, em maio de 2022, na cidade de Niterói.

Nesta quinta-feira, agentes da Operação Às de Ouro III, da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio, foram até a ‘Casa de Vidro’ em busca de Bello por suspeita de lavagem de dinheiro do jogo do bicho. Ao chegar lá, encontraram outra família, a de Pulgar.

Desde setembro do ano passado, Pulgar paga o aluguel no valor de R$70 mil em espécie para Tamara Garcia, também proprietária do imóvel, filha do bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho, e ex-mulher de Bello. O atleta não é investigado no caso da Polícia Civil e do MPRJ.

O Estadão apurou que o Flamengo vai dar assistência ao jogador se ele precisar e, o estafe do atleta esclarece que “o contrato de locação foi celebrado dentro do que exige a legislação brasileira, firmado por intermédio de uma empresa que administra o referido imóvel. O atleta desconhece a quem pertence o imóvel e nunca teve contato com a locadora, pois, como dito, a locação ocorreu diretamente com a administradora do imóvel”.

O chileno Erick Pulgar saiu da Fiorentina, na Itália, para jogar no Flamengo em julho de 2022. A contratação custou 2,8 milhões de euros (na época, cerca de R$ 15 milhões). O volante estreou um mês depois, já disputou 61 jogos e fez parte das conquistas da Libertadores de 2022 e da Taça Guanabara de 2023.

COMO É A MANSÃO ALUGADA POR PULGAR?

Para além do estilo moderno e luxuoso, o imóvel é conhecido por ter uma segurança excepcional, incluindo material à prova de balas nos espelhos. A mansão ainda conta com academia particular, campo de futebol society, obras de arte e piscina.