Chile e Peru dão trabalho a árbitro brasileiro e só empatam na Copa América

Chile e Peru não saíram do 0 a 0 no At&T Stadium, nesta sexta-feira (21), em jogo válido pela primeira rodada do grupo A da Copa América.

As equipes fizeram um jogo faltoso e de poucas chances. Quem trabalhou bastante foi o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que marcou 37 faltas durante o confronto.

Além de Wilton, o jogo teve mais representantes brasileiros. Foram eles: os assistentes Bruno Pires e Bruno Boschillia, a quarta árbitra Edina Alves Batista, a quinta árbitra Neuza Inês Bachi, o VAR Rodolpho Toski Marques e o AVAR Daniel Nobre Bins.

Com o resultado, as duas seleções somaram um ponto na Copa América e dividem o segundo e o terceiro lugar da chave. A Argentina lidera, com três, e o Canadá aparece em quarto, com zero.

A seleção peruana volta a campo na próxima terça-feira (25), quando vai enfrentar o Canadá, às 19h (de Brasília). No mesmo dia, o Chile encarar a Argentina, às 22h. Os dois jogos são válidos pela segunda rodada do grupo A da Copa América.