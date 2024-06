CHIII – Festival de Música Criativa explora novas fronteiras sonoras em sua 5ª edição 

A 5ª edição do CHIII – Festival de Música Criativa garante, mais uma vez, marcar a cena musical contemporânea. O evento, que acontece entre os dias 14 e 20/07 e é realizado com apoio do ProAC editais, Goethe-Institut, Pro-Helvetia, CALQ (Conselho de Artes e Letras de Quebec) e da Embaixada da França, convida o público – e artistas – de diferentes bagagens e estilos para um encontro inédito, promovendo a improvisação e a experimentação sonora em um ambiente inclusivo e diverso.



Dedicando-se em promover a música contemporânea experimental, o CHIII valoriza as novas linguagens de expressão e conta com uma curadoria que aposta em projetos que incluem, em suas obras, elementos eletrônicos, uso da voz como instrumento, sintetizadores, ruídos e muitas outras camadas que desafiam os limites dos gêneros tradicionais, propondo novas perspectivas de se fazer e consumir música.



Além dos shows, o CHIII oferece uma variedade de atividades educativas gratuitas, destacando inclusão e acessibilidade como parte de seus pilares. Desde a 4ª edição, o festival tem trabalhado com o Coletivo Desvio Padrão para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência (PCDs), valorizando ainda mais a diversidade. Neste ano, o CHIII vai contar também com uma instalação infantil sensorial, reforçando o compromisso com corpos plurais e ampliando a experiência do público.



“Desde a primeira edição, temos reunido, articulado e difundido a música experimental, servindo como um catalisador para trocas entre agentes culturais e músicos contemporâneos, tanto nacional quanto internacionalmente, além de sua relação com outras áreas artísticas, como dança e artes visuais”, afirma Manoela Wright, responsável pela curadoria, direção artística e idealização do CHIII.



O CHIII expande suas atividades e, pela primeira vez, terá apresentações em Campinas e Belo Horizonte, ampliando o alcance e impacto que causa.



Percorrendo um pouco por sua programação, o festival abre os caminhos com Venus Garland e Tetta (DE/BR) no Arquivo Histórico Municipal em 14 de julho, às 19h, oferecendo uma fusão de universos do funk e das possibilidades do Theremin sendo tocado com as tetas.



Na segunda-feira, dia 15, a oficina profissionalizante com Diane Labrosse (CA) será realizada na Casa Líquida, das 18h às 20h. Na terça-feira, dia 16, a partir das 20h, Thelmo Cristovam e Rossano, acompanhados por Sandra Coutinho e Saskia, se apresentam na Biblioteca Mário de Andrade.



Representando tanto a nova geração quanto os veteranos da música experimental, eles prometem uma colaboração poderosa. Na quarta-feira, dia 17, Bruno Trchmnn e Morgane Carnet (FR), assim como Carol Gás e Gustavo Infante, se apresentam na Sala dos Toninhos, em Campinas, a partir das 20h. Também na quarta-feira, Charlotte Hug (CH) e Diane Labrosse (CA) se apresentam na Funarte, em Belo Horizonte, às 19h. O show é uma rezalização do festival com os dois projetos: Quartas de Improviso + Pequenas Sessões.



Na quinta-feira, dia 18, Tetta (BR/DE) conduz uma oficina no Goethe-Institut. À noite, Hug e Labrosse retornam à Sala dos Toninhos às 20h. Na sexta-feira, dia 19, Morgane Carnet (FR) e Leandro Souza, seguidos por Inés Terra (AR/BR), Everton Santos e Charlotte Hug (CH), tomam a Biblioteca Mário de Andrade a partir das 20h.



No sábado, dia 20, BELLACOMSOM realiza uma Oficina para crianças com idade de 11 a 14 anos, intitulada “Ruído Tátil”. A atração terá duração de duas horas e abordará o som como experiência sensorial, com o uso de ferramentas e jogos propondo-se introduzir fundamentos básicos da eletrônica e das possibilidades de produção sonora com uma diversidade de materiais e recursos. Paralela à oficina, a artista apresenta uma instalação sensorial para crianças com a mesma faixa etária. Concebida ao lado de Jorge Crowe (AR), a atração funciona das 10h às 18h, no Tendal da Lapa. Na sequência, apresentações de Afrodida, Mariá Portugal, Diane Labrosse (CA) e Estela Lapponi acontecerão no local a partir das 18h. Nessa mesma data, Lilian Nakahodo, Paola Ribeiro e Raiany Sinara apresentam a criação que desenvolveram em uma residência dias anteriores. Será também no Tendal da Lapa.



O evento culmina com uma apresentação do CHIIIUUU, que funciona como convite para uma aventura sonora a qual artistas não sabem com quem irão se apresentar e o público não saberá o que vai assistir.



Acesse AQUI as fotos de divulgação 🙂

SERVIÇO

14/07

CHIII + INDEX

Abertura CHIII

Venus Garland + Teta Lírica (DE/BR)

Horário: a partir das 19h

Local: Arquivo Histórico Municipal (Praça Cel. Fernando Prestes, 152 – Bom Retiro, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita por ordem de chegada, local sujeito a lotação máxima.

15/07

Oficina profissionalizante

Diane Labrosse (CA)

Horário: 18h às 20h

Local: Casa Líquida

Ingressos: Link com inscrição prévia, sujeito a número de vagas disponíveis.

16/07

Chiado ao vivo

Thelmo Cristovam + Rossano

Sandra Coutinho + Saskia

Horário: a partir das 20h

Local: Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94 – República – São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita. Retirada dos ingressos na bilheteria 1 hora antes da apresentação.

17/07

Show ao vivo

Bruno Trchmnn + Morgane Carnet (FR)

Carol Gás + Gustavo Infante

Horário: a partir das 20h

Local: Sala dos Toninhos (Av. Francisco Teodoro, 1050, Vl Industrial – Campinas/SP)

Ingressos: Entrada gratuita por ordem de chegada, local sujeito a lotação máxima. Estacionamento gratuito.

17/07

CHIII + Quartas de Improviso + Pequenas Sessões

Diane Labrosse (CA) + Patrícia Bizzotto

Charlotte Hug (CH) + Luiz Pretti

Horário: a partir das 19h

Local: Funarte MG

Ingressos: R$ 10 (meia), R$ 20 (inteira)

18/08

Oficina profissionalizante

Teta Lírica (BR/DE)

Horário: 18h00 às 20h

Local: Goethe-Institut (R. Lisboa, 974 – Pinheiros, São Paulo)

Ingressos: Link com inscrição prévia, sujeito a número de vagas disponíveis.

18/07

Show ao vivo

Charlotte Hug (CH) + Diane Labrosse (CA)

Horário: a partir das 20h

Local: Sala dos Toninhos (Av. Francisco Teodoro, 1050, Vl Industrial – Campinas/SP)

Ingressos: Entrada gratuita por ordem de chegada, local sujeito a lotação máxima. Estacionamento gratuito.

19/07

Show ao vivo

Morgane Carnet (FR) + Leandro Souza

Inés Terra (AR/BR) + Everton Santos + Charlotte Hug (CH)

Horário: a partir das 20h

Local: Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94 – República – São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita. Retirada dos ingressos na bilheteria 1 hora antes da apresentação.

20/07

Instalação sensorial para crianças

BELLACOMSOM + Jorge Crowe (AR)

Horário: 10h às 18h

Local: Tendal da Lapa (Rua Guaicurus, 1100 – Água Branca, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita por ordem de chegada, local sujeito a lotação máxima.

20/07

Show ao vivo

Residência Artística: Lilian Nakahodo + Paola Ribeiro + Raiany Sinara

Afrodida + Mariá Portugal + Diane Labrosse (CA) + Estela Lapponi

CHIIIUUU

Horário: a partir das 18h

Local: Tendal da Lapa (Rua Guaicurus, 1100 – Água Branca, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita por ordem de chegada, local sujeito a lotação máxima.